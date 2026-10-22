Reklama
Hubnutí po 60: O 22 kilo lehčí. Oblíbené šaty vám zase padnouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Otevřete skříň a polovina oblečení jen smutně visí na ramínkách, protože se […]
Hubnutí po 60: O 22 kilo lehčí. Oblíbené šaty vám zase padnou
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 22.10.2026 06:15
Reklama
Kdo má ve sklepě tyhle mísy z ČSSR, ať je nevyhazuje. Sběratelé z Německa za ně platí až 4 800 Kč
Mělká zelená mísa s oblými stěnami, jakou mívala v šedesátých a sedmdesátých […]
Tyhle skleničky stály v ČSSR 10 korun a měla je každá domácnost. Dnes za sadu sběratelé z Německa platí až 3 400 Kč
Skleničky z československých skláren kdysi nechyběly skoro v žádném bytě a spousta […]
5 znamení, která nesnesou nepořádek v kuchyni. Nejsou pedantská, jen potřebují mít věci na svém místě
Hrnek od ranní kávy na lince, otevřený sáček rýže a utěrka přehozená […]
Ani ocet, ani soda. Kuchyňská linka bude bez mastnoty díky 1 surovině, kterou měla každá babička ve spíži
Lepkavá dvířka nad sporákem zná skoro každý, kdo doma pravidelně vaří. Na […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
Procházka adventními trhy a levné koupání v termálních lázních. Nabídka, která se už nebude opakovat
Trendy Život
dnes, 06:35
3 min
Jedna barva v šatníku vám může letos přinést smůlu, jiná přitáhnout peníze. Je čas sáhnout po té, která vašemu znamení přináší štěstí a klid
Asianstyle
dnes, 06:30
6 min
Emily Blunt koktá dodnes. Co umí logopedie a proč rada „mluv pomaleji“ většinou nepomůže
Poudree.cz
dnes, 06:30
3 min
Elektřiny spotřebujete ještě víc: Spousta lidí dělá s tepelným čerpadlem stejné 3 chyby
FVE.info
dnes, 06:28
4 min
Kalkulačka superdávky může seniorům ukázat jejich možnosti. Pro rok 2027 to ale většina z nich nepozná
Byznys trendy
dnes, 06:21
3 min
Reklama
Zašlé stříbrné cennosti zvládnete doma vyčistit stejně dobře jako zkušený klenotník. Budou se třpytit jako nové
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:21
2 min
Tohle nosí každá Španělka po 60 místo džín. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 10 kg v pase
Relaxeo.cz
dnes, 06:21
4 min
Osvědčené třené cukroví s Nutellou a Lotus pomazánkou: Příjemná změna oproti klasickým plněným zákuskům a buchtám
Cooky.cz
dnes, 06:20
4 min
Okna budou bez šmouh za 10 minut, stačí 1 věc ze spíže. Trik, který znaly naše babičky
PrimaProstor.cz
dnes, 06:16
4 min
Hubnutí po 60: O 22 kilo lehčí. Oblíbené šaty vám zase padnou
Extrafit.cz
dnes, 06:15
4 min
Reklama
Instalatér varuje: v odpadu v koupelně se každou zimu hromadí něco, co zasmradí celý dům dávno předtím, než někdo najde zdroj
FVE.info
dnes, 06:13
4 min
Palačovská spojka už slouží řidičům. Stavba vyšla na víc než dvě miliardy
Ostravská Drbna
dnes, 06:13
2 min
Rock for People pro další ročník v roce 2027 prodal již polovinu vstupenek
Borovan.cz
dnes, 06:09
1 min
Vlak proletěl zdí pařížského nádraží a zřítil se na ulici. Fotografie z roku 1895 vypadá jako fotomontáž
Kód Enigma
dnes, 06:08
3 min
Rodinné drama známé tváře StarDance. Kvůli pětileté dceři museli přijet hasiči, rozhodovaly rychlé reakce
Trendy svět
dnes, 06:05
3 min
Reklama
150 let hledali v Hell Creek pírko a nenašli. Teď vypadlo z dinosauřího trusu a ukazuje, proč přežila jen jedna linie ptáků
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
4 min
Tři dřeviny, které promění i nudný trávník v okouzlující zahradu. Většina z nich stojí méně než květináč na terase
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
6 min
Mátu z marketu zachráníte před uhynutím za pět minut. Stačí ji rozdělit a poroste roky
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Borůvky zasazené v neupraveném záhonu neponesou ani jeden plod. V kyselé půdě pod pH 5 rodí třikrát víc než v běžném záhonu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
6 min
Loajální a zodpovědní lidé vyhoří nejsnáze. Za sklonem k vyhoření stojí neurologická vazba mezi sebevědomím a potřebou pochvaly
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
5 min
Reklama
Kaňon Dyje přežil bez zásahu člověka díky železné oponě. Pohraniční pásmo udělalo za přírodu to, co jinde nezvládla ochrana
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
5 min
Ovečkin podporuje zločince a vrahy. Hašek vzpomíná, jak se vyhnul Putinovi
Aktuálně.cz - Video
dnes, 06:00
Kopřiva chycená zespodu nepálí vůbec. Starý sběračský trik, který zná málokdo, a přitom funguje okamžitě a bez rukavic
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
6 min
Slepičí vejce za 30 000 Kč vypadá jako pingpongový míček. Kulatý tvar vzniká chybou ve vejcovodu
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
4 min
Opravdu sledujeme začátek pádu Andreje Babiše? Ještě ne
Aktuálně.cz - Názory
dnes, 06:00
Reklama
Po jednání o míru přišla tvrdá odpověď. Na Moskvu mířily stovky dronů, Kyjev hlásí zraněné
Trendy svět
dnes, 05:59
2 min
Zhubla 11 kilo, ale manželovi se nelíbí. Markéta Muzikářová řeší po dietě nečekaný problém
Žena.cz
dnes, 05:59
Češi si přes něj běžně rezervují dovolenou. Oblíbený portál začala vyšetřovat Evropská komise kvůli podvodům
Trendy svět
dnes, 05:57
3 min
Meteorologové zveřejnili nový výhled na zimu. Pro Česko naznačuje scénář, který mnohé nepotěší
Trendy svět
dnes, 05:53
3 min
Ani cukr, ani skořice. Jablečný štrúdl bude voňavý díky 1 surovině, kterou přidávaly naše babičky
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:50
4 min
Reklama
Trik italských seniorek na mladší ruce. Stojí pár korun a kosmetičky o něm mlčí
ExtraInspirace
dnes, 05:43
4 min
GeForce RTX 5090 i GeForce RTX 5080 končí, Nvidia nejspíš jen slovíčkaří
diit.cz
dnes, 05:40
1 min
Podporovatelé Ukrajiny vytrolili pochod komunistů. Všem nám přeci jde o mír, říkají
Plzeňská Drbna
dnes, 05:35
3 min
Ani Lenor, ani Silan. Tohle je nejlepší aviváž z českých drogerií a vítěz stojí pod 140 Kč
PrimaProstor.cz
dnes, 05:34
3 min
Ruské stroje MiG-35 se proti Suchojům neprosadily, staly se lovci ukrajinských dronů
Securitytech
dnes, 05:30
3 min
Reklama
Vyspělá civilizace v Egyptě existovala už před faraony. Pohřebiště vydalo důkaz
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:30
3 min
Vyhlídka kolem studny na náměstí zůstane. Město prodloužilo výpůjčku
Hradecká Drbna
dnes, 05:30
1 min
Ani sůl, ani pepř. Pečené brambory budou zlatavé a křupavé, když je před pečením obalíte 1 věcí
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:26
4 min
Zjistěte, proč u zdánlivě banálního příkladu 4(3x - 2) + 5 - (x + 7) = 11x + 6 většina lidí pohoří?
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:20
1 min
Kalendář volna 2027: Češi mají před sebou 4 prodloužené víkendy. S 12 dny dovolené z nich bude 32 dní volna
UdálostiExtra
dnes, 05:19
4 min
Reklama
Reklama
Nic podobného dlouho nezažil. Muž popsal aktuální covid, experti říkají, co nás čeká
Proč se syn Jiřího Štěpničky jmenuje Říha? Herec vysvětlil, co ho k tomu vedlo
Concorde v Praze. Jak před 40 roky přivítalo Československo nejslavnější letadlo světa
Babišovi zaměstnanci se báli smát vlastnímu šéfovi. Jablonský zavzpomínal na bizarní vystoupení
Vlak proletěl zdí pařížského nádraží a zřítil se na ulici. Fotografie z roku 1895 vypadá jako fotomontáž
Reklama
Reklama