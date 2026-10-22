Ypsilonka slavila svou hvězdu. Jaroslava Kretschmerová převzala od Jiřího Lábuse Cenu Thálie za celoživotní dílo

Ypsilonka slavila svou hvězdu. Jaroslava Kretschmerová převzala od Jiřího Lábuse Cenu Thálie za celoživotní díloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Studio Ypsilon, Jaroslava KretschmerováZdroj: herminapress
Článek byl publikován 22.10.2026 07:08
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