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Ypsilonka slavila svou hvězdu. Jaroslava Kretschmerová převzala od Jiřího Lábuse Cenu Thálie za celoživotní dílo

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Na jevišti Studia Ypsilon se odehrál výjimečný a dojemný okamžik. Herečka Jaroslava Kretschmerová slavnostně převzala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v oboru Muzikál, opereta a jiné hudebně-dramatické žánry.
Studio Ypsilon, Jaroslava Kretschmerová

Studio Ypsilon, Jaroslava Kretschmerová

Zdroj: herminapress
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 07:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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