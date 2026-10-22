Obermaierová opustila nemocnici, ale nemá vyhráno. Lékaři ji posílají na další vyšetření, herečka mluví o velké únavě

Když Jaroslava Obermaierová 3. října nedorazila na slavnostní předávání Cen Thálie v Národním divadle, kde její dlouholetá přítelkyně Zdena Herfortová přebírala ocenění za celoživotní mistrovství, vysvětlovala to jednoduše: „Jsem hodně unavená, potřebuju si odpočinout.“ O deset dní později už ležela v nemocnici. Únava, jak se ukázalo, byla jen viditelný vrchol hlubšího problému. „Nemohla jsem najednou dýchat,“ popsala herečka pro Aha moment, který ji přivedl na pohotovost.
Týden za zdmi nemocnice
Podle prvních zpráv z 13. října ležela Obermaierová v benešovské nemocnici už téměř týden. Lékaři zjistili nahromadění tekutiny v oblasti plic, stav, který vysvětloval náhlou dušnost i předcházející vyčerpání. Ještě tentýž den ale přišla zpráva, že je zpátky doma. „Jsem už doma z nemocnice, je mi líp,“ řekla pro TN.cz. Věta zněla uklidňujícím tónem, jenže další výroky ji rychle korigovaly.
Syn Jaroslav i blízká kamarádka herečky den poté pro CNN Prima NEWS upřesnili, že po propuštění přetrvávají velké bolesti. A 16. října, tři dny po návratu domů, Obermaierová pro Blesk potvrdila: „Jedu právě na vyšetření.“ Ne jednorázově. Opakovaně.
Proč propuštění neznamená vyléčení
Na první pohled to vypadá protichůdně: nemocnice pacientku pustí, ale zároveň ji posílá na další kontroly. Ve skutečnosti jde o běžný postup. U tekutiny v pohrudničním prostoru lékaři nejprve stabilizují akutní stav: zmírní dušnost, případně část tekutiny odstraní. Pak pacienta propustí do domácího léčení a příčinu dohledávají ambulantně, krevními testy, zobrazovacími metodami, případně laboratorním rozborem odebrané tekutiny. Podle Cleveland Clinic se u pleurálního výpotku kontroly obvykle táhnou dva až šest týdnů.
Klíčové je, že veřejně stále neznáme přesnou příčinu, proč se tekutina nahromadila. Může za tím stát infekce, srdeční problém nebo jiné onemocnění. Dokud ji lékaři nepojmenují, slovo „vyhráno“ skutečně nepadá.
Potíže, které nejsou první
Obermaierová není typ, který by si na zdraví stěžoval. V rozhovorech opakovaně říkala, že nebilancuje a věk ignoruje. Jenže tělo jí v posledních letech připomínalo svou křehkost důrazněji. Zlomený kotník, další pád, poranění páteře: ortopedické problémy ji provázely roky a přinesly každodenní bolesti zad. Současný plicní problém je ale jiné kategorie. Akutní dušnost a hospitalizace na téměř týden působí naléhavěji než chronické potíže s pohybovým aparátem.
Sama herečka v minulosti otevřeně mluvila o kouření jako o silné závislosti, kterou označovala za „berličku“. Medicínské zdroje řadí tabák mezi rizikové faktory pleurálních obtíží. Zda v jejím případě sehrál roli, veřejně nikdo nepotvrdil.
Co bude dál s Vilmou z Ulice
Pro široké publikum je Obermaierová přes dvě dekády hlavně Vilmou Nyklovou ze seriálu Ulice. Ještě v dubnu 2026 se vracela na natáčení a kreativní producent Mario Kubaš dříve potvrdil, že má smlouvu na další rok. Její linka byla na vlastní žádost dějově upozaděná, ale postava ze seriálu nezmizela. Delší rekonvalescence by podle nás spíše znamenala další omezení natáčecích dní než definitivní konec spolupráce.
V březnovém rozhovoru pro Blesk, který neunikl pozornosti naší Redakce VIPŽivot, popisovala svůj denní rytmus: ranní káva, cigareta, pak práce. „Na to, abych radila, si připadám mladá,“ říkala pár měsíců před osmdesátinami. Teď je ten rytmus přerušený a místo natáčení jezdí na vyšetření.
Největší nejistota neleží v únavě, kterou herečka zmiňuje. Leží v tom, co ukážou výsledky kontrol, v odpovědi na otázku, proč se v jejích plicích nahromadila tekutina. Dokud ta odpověď nepřijde, Obermaierová odpočívá doma v režimu, který si nevybrala.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová