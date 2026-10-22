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Vlak proletěl zdí pařížského nádraží a zřítil se na ulici. Fotografie z roku 1895 vypadá jako fotomontáž

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Na slavné fotografii trčí parní lokomotiva z průčelí nádraží Montparnasse, jako by se celá budova proměnila v kulisu absurdního filmu. Snímek však zachycuje skutečnou nehodu z 22. října 1895. Jak mohl vlak projet až na ulici, co se stalo lidem ve vozech a proč měla událost nečekanou oběť?
Vlak proletěl zdí pařížského nádraží a zřítil se na ulici. Fotografie z roku 1895 vypadá jako fotomontáž

Vlak proletěl zdí pařížského nádraží a zřítil se na ulici. Fotografie z roku 1895 vypadá jako fotomontáž

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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