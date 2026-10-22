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Za Husáka byla těchto autíček plná pískoviště. Teď zachovalé kusy vykupují sběratelé za 3000 Kč

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Dennívýzva
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Na sídlištních pískovištích ČSSR s ní závodily snad všechny děti. Stála pár korun a dnes se sběratelé přou o každý kousek za tisíce.
Za Husáka byla těchto autíček plná pískoviště. Teď zachovalé kusy vykupují sběratelé za 3000 Kč

Za Husáka byla těchto autíček plná pískoviště. Teď zachovalé kusy vykupují sběratelé za 3000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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