Za Husáka byla těchto autíček plná pískoviště. Teď zachovalé kusy vykupují sběratelé za 3000 Kč

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Kdo by si nepamatoval ten moment, kdy jste rozbalili malé autíčko, natáhli ho o kousek po koberci dozadu a pustili? Zasvištělo přes celý pokoj a skončilo pod babiččinou pohovkou. Naším dnešním hrdinou je legendární model Škoda 1203 na setrvačník. Dodávka, která po desetiletí jezdila po československých silnicích jako sanitka, vůz Veřejné bezpečnosti nebo pošta, dostala v sedmdesátých letech svou věrnou zmenšenou podobu. Model měl asi 18 centimetrů, otevírací zadní dveře a v nich ukrytou rezervu. A hlavně silný setrvačníkový mechanismus, který z něj dělal hvězdu každého pískoviště.
Příběh z Náchoda: Proč všichni pletou výrobce
Model se vyráběl od roku 1971 až do roku 1997 a stal se z něj klasika. Výrobcem bylo Kovodružstvo Náchod (KDN, známé jako Kaden). V internetových aukcích se často objevuje mýtus, že jde o autíčko značky ITES nebo Igra. Prodejci ale název ITES používají hlavně jako vyhledávací slovo. Náchodští dokázali vytvořit model s duší: kovové šasi, plastová karoserie a řada barevných variant. Béžová sanitka, žlutobílá Veřejná bezpečnost, červená Požární ochrana, modré SPOJE, ale i civilní mikrobusy nebo valníky s plachtou. Možná ho máte dodnes na chalupě v krabici s rozbitými kostkami a plyšovými medvědy.
Sběratelská detektivka: Jak poznat, že držíte v ruce drahý kousek
Rozdíl mezi obyčejnou hračkou a sběratelským svatým grálem je v detailech. Dětské hry byly neúprosné, a proto se nejčastěji ulomily chromované nárazníky, přední masky, majáčky nebo zrcátka. Malé náhradní kolečko se zase velmi často ztratilo v trávě. Pokud má vaše autíčko všechny tyto prvky pohromadě, držíte v ruce vzácnost.
„U modelů KDN Škoda 1203 tvoří víc než polovinu výsledné aukční ceny stav drobných plastových a chromovaných detailů, tedy přední masky, nárazníků, majáků a antény. Tyto díly se při dětské hře ulomily nejčastěji. Největším svatým grálem však zůstává původní nepotrhaná papírová krabička, která hodnotu modelu znásobí,“ vysvětluje kurátor a sběratel starých československých hraček.
Z 30 Kčs na tisíce: Kolik dnes autíčko vynese
Tehdy stál pár korun československých, přesněji okolo 30 Kčs, dnes je to jiný příběh. Nenechte se ale zmást titulky, podle kterých má každá otřískaná hračka hodnotu desetitisíců. Realita vypadá takto: silně hrané kousky bez majáků či rezervy se prodávají za 300 až 800 Kč jako zdroj náhradních dílů. Zachovalé autíčko bez krabičky dosáhne na 1 500 až 3 000 Kč. A pokud doma objevíte kompletní, nehranou „uloženku“ v původní kartonové krabičce, zvlášť ve vzácnějších verzích Veřejné bezpečnosti nebo hasičů, cena na aukčních portálech jako Aukro překračuje 4 500 až 5 500 Kč. Na dětský pokoj z doby ČSSR to není vůbec špatné.
„Jako kluci jsme s tím na sídlištním pískovišti naráželi do obrubníků, vyndávali z dveří to malé rezervní kolečko a ztráceli ho v trávě. Kdybych tehdy tušil, že dneska bude ta naše otřískaná žlutá sanitka s ulomeným majákem stát dva tisíce a kompletní s krabičkou pět, schoval bych ji do trezoru,“ vzpomíná pamětník na sběratelském fóru.
Až budete příště vyklízet půdu, garáž nebo skříně po prarodičích, dívejte se pozorně. Možná právě tam odpočívá kousek naší historie, který před padesáti lety udělal radost někomu z rodiny a dnes vám přinese krásný bonus. Měli jste Škodu 1203 od Kadenu i vy? A která verze byla ta vaše nejmilejší?
Zdroje článku: Wikipedie, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský