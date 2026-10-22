Kalkulačka superdávky může seniorům ukázat jejich možnosti. Pro rok 2027 to ale většina z nich nepozná

Číslo na konci formuláře může působit přesvědčivě, zvlášť když má člověk před sebou vyúčtování a přesně zná svůj důchod. Výsledek kalkulačky ale není rozhodnutím Úřadu práce. Závisí na správnosti zadaných údajů a na pravidlech, pro která je formulář určen. Pokud senior vyplní jen sebe, přestože se posuzuje širší domácnost, může získat zavádějící odhad. Stejně problematické je vydávat dnešní propočet za jistý příjem příštího roku.
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Říjnový formulář není příslib na leden
Oficiální kalkulačka MPSV při kontrole 20. října 2026 uvádí pravidla od 1. října 2026. Ministerstvo u říjnových parametrů bydlení výslovně stanoví jejich platnost do 31. prosince 2026. Od října se při uznávání nákladů výrazněji rozlišuje konkrétní okres. Pravidla pracují se 77 okresy a normativními částkami podle složení domácnosti. Normativ ovšem není částka, kterou stát automaticky pošle na účet. Jde o hranici používanou při posuzování nákladů. Praktický rozdíl vysvětluje také srovnání, proč stejná penze a nájem nemusí znamenat stejnou pomoc.
Příjemce starobního důchodu patří mezi zranitelné osoby, u nichž se nevyžaduje pracovní aktivita. To je důležité například pro seniora, který si už nepřivydělává. Výjimka z této podmínky ale neznamená výjimku z posuzování příjmů a majetku. Důchod se při hodnocení příjmů zohledňuje. Samotné zařazení mezi zranitelné osoby tedy ještě neurčuje, zda dávka vyjde a v jaké výši.
Posuzuje se také domácnost jako celek. Nás příklad ukazuje osaměle žijícího seniora proto nelze bez dalšího použít pro rodiče, který bydlí s dospělým dítětem. U společného bydlení je nutné nejprve určit, kdo podle zákonných pravidel patří mezi posuzované osoby. Nestačí do formuláře vložit pouze příjem člověka, na jehož jméno chodí nájemní smlouva. Právě vynechání další osoby může změnit příjmy, majetkové hranice i parametry výpočtu.
Úspory a nemovitosti mají samostatná pravidla
Příjmový test není jediným sítem. U peněžních prostředků se hranice odvíjí od velikosti domácnosti: pro jednotlivce činí 200 000 korun a pro dvě osoby 250 000 korun. Nejde přitom o jednoduché sečtení všeho, co má člověk v libovolném spořicím produktu. Zákon některé prostředky vyjímá, například příslušné podporované produkty spoření na stáří. Konkrétní druh úspor je proto potřeba zadat a posoudit správně.
Vlastní byt, ve kterém domácnost bydlí, sám o sobě automaticky neznamená zamítnutí. Pravidla rozlišují obývanou nemovitost a další majetek; zkoumají se i vozidla. Z formuláře proto nelze vynechat majetkovou část s odůvodněním, že člověk žádá především o pomoc s nájmem nebo energiemi. Orientační propočet má smysl jen tehdy, když odpovídá skutečné situaci celé domácnosti.
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Kalkulačka žádost nenahradí
Žádost lze podat prostřednictvím Jendy nebo s pomocí pracovníka Úřadu práce. Nárok může vzniknout nejdříve za měsíc podání, nikoli libovolně zpětně od chvíle, kdy domácnosti začaly chybět peníze. U již vyplácené dávky je zase potřeba odlišit novou žádost od pravidelného dokládání údajů. Podrobnosti rozebírá článek o tom, proč říjnový přepočet nevyžaduje novou žádost, ale doklady ano.
Před odesláním je vhodné porovnat údaje z kalkulačky s doklady o příjmech, bydlení a složení domácnosti. Pokud se liší, je potřeba opravit vstupy, nikoli spoléhat na příznivější číslo na obrazovce. Pro plánování rozpočtu na rok 2027 bude navíc nezbytné použít parametry platné právě pro toto období. Říjnový odhad může pomoci zorientovat se v současné situaci, nemůže je předem nahradit.
MPSV, ochrance.cz