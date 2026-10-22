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Kalkulačka superdávky může seniorům ukázat jejich možnosti. Pro rok 2027 to ale většina z nich nepozná

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Starobní důchod nevylučuje nárok na dávku státní sociální pomoci. Při orientačním výpočtu však nestačí zadat penzi a nájem. Rozhodují další členové domácnosti, majetek i místo bydlení. Aktuální oficiální kalkulačka navíc pracuje s parametry roku 2026, nikoli se zaručenou výplatou pro rok 2027.
Ilustrační obrázek. Starší pár u notebooku kontroluje domácí výdaje.

Ilustrační obrázek. Starší pár u notebooku kontroluje domácí výdaje.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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