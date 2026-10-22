Palačovská spojka už slouží řidičům. Stavba vyšla na víc než dvě miliardy

Stavební práce na Palačovské spojce začaly v roce 2023. Mezi Lešnou a Palačovem vybudovalo ŘSD novou část silnice I/35 o délce 5,2 kilometru. Mezi Dubem, který je částí Starého Jičína na Novojičínsku, a Palačovem postavili další úsek dálnice D48 dlouhý 3,7 kilometru. Částečně k tomu využili těleso dosavadní silnice I/48. Vznikla i mimoúrovňová křižovatka dálnice D48 a silnice I/35 v Palačově. U nedalekého Bělotína na Přerovsku se D48 napojuje na dálnici D1.
Palačovská spojka by měla přesměrovat podstatnou část dopravy zejména z velmi vytížené silnice I/35. Uleví se tím městu Hranice na Přerovsku a také obcím, přes které nyní motoristé po silnici I/35 jezdí. Patří mezi ně Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou a Teplice nad Bečvou na Přerovsku. „Silnice I/35 ve stávající podobě skutečně je nevyhovující tomu provozu. Víme, že tam byla i řada nehod, že řidiči tam často riskovali,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Podstatná část dopravy by se podle něj nyní měla přesunout právě na Palačovskou spojku se dvěma pruhy v každém směru.
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Silnice pomůže také Valašskému Meziříčí a sousedním obcím včetně Lešné. „Odkloní tranzitní dopravu, která naše obce zatěžuje. A druhý přínos samozřejmě je, že naši rozsáhlou oblast připojí na větší aglomerace. Propojí ji na dálniční síť, což je úžasné pro zrychlení dopravy, ať už za prací, za zábavou, za kulturou. Takže naší lokalitě přinese zkvalitnění života,“ uvedl starosta Lešné Jaromír Zavadil (nestr., za KDU-ČSL).
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Práce zajistilo sdružení firem Colas CZ, Colas Hungária Zrt. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby. Stavba zahrnovala vybudování 16 mostů, protihlukových stěn i odvodňovacího systému dálnice. Součástí úseku D48 je také novostavba Střediska správy a údržby dálnic Poruba, jehož pracovníci zajistí údržbu dálnice. Fungovat by mělo od jara příštího roku.
Jako jednu ze souvisejících staveb chystá ŘSD obchvat Valašského Meziříčí. Vydané je územní rozhodnutí, silničáři počítají s tím, že příští rok požádají o stavební povolení a začne výkup pozemků. Stavba s předpokládanými náklady 3,1 miliardy korun bez DPH by mohla začít v roce 2029 a do provozu by mohla být uvedena o tři roky později.