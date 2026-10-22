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Palačovská spojka už slouží řidičům. Stavba vyšla na víc než dvě miliardy

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Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvedlo do provozu Palačovskou spojku na rozhraní Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Silnice mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku propojila vytíženou silnici I/35 s dálnicí D48. Stavba vyšla na více než 2,5 miliardy korun.
Palačovská spojka už slouží řidičům. Stavba vyšla na víc než dvě miliardy

Palačovská spojka už slouží řidičům. Stavba vyšla na víc než dvě miliardy

Zdroj: ŘSD
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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