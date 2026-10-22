Jedna barva v šatníku vám může letos přinést smůlu, jiná přitáhnout peníze. Je čas sáhnout po té, která vašemu znamení přináší štěstí a klid

Rok, ve kterém má hlavní slovo oheň
Čínský Nový rok letos připadl na 17. února a s ním nastoupil kůň, sedmé zvíře dvanáctiletého cyklu. Jak připomíná hongkongská edice magazínu Time Out, která každý rok přináší předpovědi známé věštkyně a mistryně feng shui Mak Ling-ling, pro některá znamení bude rok rušný a plný překážek, pro jiná naopak obdobím klidného růstu. Koni navíc letos vládne živel ohně a právě podle něj se v asijské astrologii odvíjí i to, které barvy komu přinesou štěstí.
Čínská tradice pracuje s pěti živly: dřevem, ohněm, zemí, kovem a vodou. Každý z nich má své barvy. Dřevu patří zelená, ohni červená, oranžová a fialová, zemi žlutá a hnědá, kovu bílá, zlatá a stříbrná a vodě modrá a černá. Živly se navzájem posilují i oslabují, a tak třeba dřevo oheň živí, zatímco voda ho hasí. Každé znamení zvěrokruhu má přitom svůj vlastní živel, takže se s ohnivým rokem jedno sžije snadno a jiné s ním svádí tichý boj, jak vysvětluje přehled webu Chinese Zodiac Year.
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Singapurský magazín o bydlení Home & Decor proto pro celý rok ohnivého koně doporučuje dvě univerzální barvy. Smaragdově zelená má podle něj ohnivou energii vyvažovat a dodat růstu pevné kořeny, zlatá ji zase zkrotit a proměnit v disciplínu a peníze. Zářivě červenou nebo oranžovou by podle magazínu lidé neměli přehánět v ložnici, protože může přiživovat neklid a hádky.
Šťastné barvy pro každé znamení
Kterou barvu by mělo podle čínského horoskopu nosit vaše znamení? Malajsijský zpravodajský server SAYS sestavil přehled podle Anthonyho Chenga, zakladatele skupiny Metalogy, který se výkladu čínské Knihy proměn věnuje přes dvacet let. Jeho doporučení jsme doplnili o rady módního magazínu singapurské značky As Intended. Připomeňme jen, že čínský rok nezačíná v lednu, ale s lunárním Novým rokem, takže kdo se narodil v lednu nebo na začátku února, patří obvykle ještě k předchozímu znamení.
Krysa (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Krysa je spjatá s vodou, která se s ohněm letošního roku přímo střetává. Anthony Cheng jí přesto radí modrou a černou, tedy barvy jejího vlastního živlu, které ji mají posílit. Magazín As Intended vidí krysu spíš v lesní zelené, hluboké oceánské modři a dubově hnědé, které mají uklidnit emoce a pomoct s rozhodováním. Opatrnost se krysám letos vyplatí i podle Mak Ling-ling, podle které je kvůli střetu s koněm čeká nejvíc změn ze všech dvanácti znamení.
Buvol (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Pro buvola je podle Chenga ideální žlutá a hnědá, tedy barvy země, která oheň pohlcuje a zklidňuje. As Intended mu přidává metalickou zlatou, kterou spojuje s penězi, zemitou žlutou a korálově oranžovou. Zlatý doplněk, třeba hodinky nebo šperk, je tak pro buvola v posledních měsících roku koně nejjistější volbou.
Tygr (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Tygr patří k dřevu, které oheň živí, a s koněm a psem tvoří takzvanou ohnivou trojici. Cheng mu doporučuje zelenou a tyrkysovou. Podle As Intended mu sluší smaragdová, jezerní modrá a klidně i čistá červená, která má podpořit jeho vůdčí schopnosti. Bílou a šedou by měl tygr podle webu Chinese Zodiac Year nosit jen střídmě, protože kov dřevo oslabuje.
Králík (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Také králík je znamením dřeva, a tak i jemu Cheng radí zelenou a tyrkysovou. As Intended pro něj volí jemnou paletu, kterou tvoří jadeitová zelená, indigová modř a levandulová. Bílé a stříbrné by se měl podobně jako tygr spíš vyhýbat.
Drak (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Drak je znamení země, proto i u něj Cheng sází na žlutou a hnědou. Magazín As Intended mu radí šampaňskou zlatou, slunečně žlutou a cihlově červenou, které mají posílit sebevědomí a vliv. Výraznější červený akcent si drak na rozdíl od mnoha jiných znamení podle Chinese Zodiac Year dovolit může, s černou by to ale přehánět neměl.
Had (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Had sdílí s koněm živel ohně, a Cheng mu proto doporučuje ohnivé barvy: červenou, růžovou, fialovou a oranžovou. As Intended je opatrnější a hadovi radí terakotově hnědou, zářivě bílou a borovicově zelenou, které ho mají v horkém roce uzemnit. Po bouřlivém roce vlastního znamení vidí Mak Ling-ling v roce koně pro hady nový začátek.
Kůň (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
Kůň má letos svůj rok, kterému Číňané říkají pen-ming-nien a který tradičně nebývá tím nejklidnějším. Mak Ling-ling koním předpovídá rok s řadou překážek, ve kterém se ale může dařit těm ve vedoucích pozicích. Cheng koni stejně jako hadovi radí červenou, růžovou, fialovou a oranžovou.
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Jiní odborníci jsou ale opatrnější. Podle webu Chinese Zodiac Year je ohně v roce koně tolik, že by mu další červená spíš uškodila, a koním proto doporučuje zelenou, žlutou, světle modrou a zlatou. Podobně radí i As Intended, podle kterého má ohnivý rok vyvážit královská modrá, pískově žlutá a tmavá smaragdová. Připomeňme, že v Číně se v roce vlastního znamení tradičně nosí červené spodní prádlo nebo náramek pro ochranu, a kdo chce vyhovět oběma radám, může červenou zkrátka schovat pod oblečení.
Koza (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Koza tvoří s koněm jednu z nejharmoničtějších dvojic čínského zvěrokruhu, a rok jí proto přeje. Cheng jí radí žlutou a hnědou, As Intended růžové zlato, oranžovou v barvě západu slunce a mlhavě šeříkovou, které mají podpořit klid a intuici. Podle Mak Ling-ling čeká stabilní pokrok zhruba sedm koz z deseti.
Opice (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Opice patří ke kovu, který oheň taví. Cheng jí proto radí žlutou a hnědou, tedy barvy země, která oba živly propojí. As Intended přidává okrovou, perleťově bílou a námořnickou modř. Sytě červené a oranžové by se podle webu Chinese Zodiac Year měla opice letos spíš vyhnout.
Kohout (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Stejně jako opice je i kohout znamením kovu, a tak i jemu Cheng doporučuje žlutou a hnědou. Magazín As Intended mu radí jantarově hnědou, stříbrnou a vínovou, které mají podtrhnout jeho smysl pro detail. Podle Mak Ling-ling se kohoutům letos bude dařit hlavně ve vztazích, na peníze by si ale měli dávat pozor.
Pes (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Pes je znamení země a s koněm a tygrem patří do ohnivé trojice. Cheng mu radí žlutou a hnědou, As Intended platinovou, rumělkově červenou a tmavou modř noční oblohy. Zhruba osm psů z deseti má podle Mak Ling-ling projít rokem koně bez větších potíží.
Prase (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Prase je stejně jako krysa spjaté s vodou, a Cheng mu proto doporučuje modrou a černou. As Intended souhlasí s černou, která má prase chránit, a přidává olivově zelenou a světlou zlatou. Web Chinese Zodiac Year naopak radí s černou i červenou to nepřehánět a sázet spíš na zelenou, tyrkysovou, žlutou a hnědou.
Stačí šála nebo peněženka
Nikdo po vás nechce, abyste kvůli horoskopu vyměnili celý šatník. Šťastnou barvu stačí podle astrologů nosit v drobnostech, jako je šála, kravata, peněženka, náramek nebo obal na telefon, případně ji vnést do bytu v podobě polštáře či květin. Rok koně navíc potrvá až do začátku února, takže se vaše barva hodí i na vánoční svetr nebo silvestrovské šaty.
Ať už čínskou astrologii berete vážně, nebo s úsměvem, barva, ve které se cítíte dobře, vám den zpříjemní tak jako tak. A pokud vám k tomu podle astrologů přinese i kousek štěstí, tím lépe.
Zdroje: SAYS, As Intended, Home & Decor, Time Out Hong Kong, Chinese Zodiac Year