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Vyplul přes Atlantik téměř bez zásob. Lékař chtěl zjistit, zda trosečníci umí přežít jen díky moři

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Francouzský lékař Alain Bombard se v roce 1952 rozhodl vyzkoušet na vlastním těle, co člověk vydrží po ztroskotání. Na nafukovacím člunu vyplul od Kanárských ostrovů k Americe, s rybářským náčiním a jen omezeným vybavením. Jeho plavba se stala legendou, z níž ale nelze dělat jednoduchý návod na přežití.
Vyplul přes Atlantik téměř bez zásob. Lékař chtěl zjistit, zda trosečníci umí přežít jen díky moři

Vyplul přes Atlantik téměř bez zásob. Lékař chtěl zjistit, zda trosečníci umí přežít jen díky moři

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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