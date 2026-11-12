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Tři lékaři vyzkoušeli novou látku na sobě. Když se probrali, věděli, že medicína získala mocný i nebezpečný nástroj

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V edinburghském domě se v roce 1847 odehrál neobvyklý pokus: skupina lékařů vdechovala neznámou látku a během chvíle ztratila vědomí. Chloroform přinesl naději pacientům vystaveným nesnesitelné bolesti. Jeho rychlý úspěch ale ukázal i problém, který tehdejší medicína nedokázala bezpečně vyřešit.
Tři lékaři vyzkoušeli novou látku na sobě. Když se probrali, věděli, že medicína získala mocný i nebezpečný nástroj

Tři lékaři vyzkoušeli novou látku na sobě. Když se probrali, věděli, že medicína získala mocný i nebezpečný nástroj

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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