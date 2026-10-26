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Dušičky trochu jinak: Vydejte se na hřbitov za příběhy, tajemstvím a historií

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Na podzim se dny zkracují, zejména po změně času na středoevropský, a rána bývají zahalena do chladivé mlhy. Mění se i tvář přírody, která z jasně zelené barvy přechází do tradičních podzimních odstínů žluté a vínové. Pro někoho nastává období plné melancholie a už se nemůže dočkat, až bude opět jaro. Jiní si ho užívají plnými doušky, protože konečně není to spalující teplo letních tropických dnů. A pak jsou zde milovníci tajemna a historie, jež objevují docela jiný svět – svět starých hřbitovů.
Hrobka Josef Förstera

Hrobka Josef Förstera

Zdroj: Foto: DuchCasu, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 21:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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