Mezinárodní den domácích mazlíčků: Oslavte ho výletem, který užijí dvounožci i čtyřnožci

Dvacátý pátý říjen je světový den věnovaný domácím mazlíčkům. Ti jsou v mnohých rodinách považováni za jejich plnohodnotné členy. Psi třeba doprovází své páníčky na procházkách, nebo je to možná spíše opačně, a zpříjemňují volné chvíle. Pro mnohé jsou těmi nejlepšími společníky, doma i na cestách. Mezinárodní den domácích mazlíčků je skvělou příležitostí udělat něco hezkého pro naše zvířecí kamarády. A odkdy se vůbec tento den slaví?
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