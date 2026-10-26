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Mezinárodní den domácích mazlíčků: Oslavte ho výletem, který užijí dvounožci i čtyřnožci

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Dvacátý pátý říjen je světový den věnovaný domácím mazlíčkům. Ti jsou v mnohých rodinách považováni za jejich plnohodnotné členy. Psi třeba doprovází své páníčky na procházkách, nebo je to možná spíše opačně, a zpříjemňují volné chvíle. Pro mnohé jsou těmi nejlepšími společníky, doma i na cestách. Mezinárodní den domácích mazlíčků je skvělou příležitostí udělat něco hezkého pro naše zvířecí kamarády. A odkdy se vůbec tento den slaví?
pes přítel člověka

pes přítel člověka

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 05:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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