Helfštýn zkusil festival elektroniky místo kovářů. Organizace byla tak náročná, že kastelán odmítl podobné akce navždy

Pátek 26. června 2026, tropické vedro a basy, které se odrážejí od hradeb starých sedm set let. Na nádvořích, kde se obvykle ozývá cinkání kladiv o kovadlinu, se rozblikaly reflektory a po zdech přejížděl videomapping. Festival Hell Yes přivezl na Helfštýn elektronickou hudbu, světelný design a digitální umění, a to na celé tři dny. Pro hrad, jehož pověst desítky let kuje mezinárodní setkání uměleckých kovářů, šlo o odvážnou odbočku. Po skončení sezony se však ukázalo, že víkend plný techna stál správu památky víc úsilí, než kolik přinesl. Podle dostupných informací už podobně náročné akce na hradě nechtějí.
Festival elektroniky na Helfštýně: pět scén, kemp a party do svítání
Pořadatelé to v dubnu prezentovali sebevědomě. Oficiální článek na webu Hell Yes sliboval kapacitu 5 000 lidí denně, pět scén a víc než sedm desítek umělců. Ohlédnutí po festivalu už mluví o čtyřech scénách. Program cílil na dospělé publikum a ke vstupence patřil kemp se sprchami, toaletami, bary a občerstvením. Akci zajišťovala společnost Festival světel servisní s.r.o.
Hrad se tak na jeden víkend proměnil v noční klub pod širým nebem, kde hlavní kulisu tvořila samotná pevnost. Právě tím se Hell Yes odlišoval od jiných hudebních akcí u českých památek. Série Hrady CZ letos objela osm zastávek, mimo jiné Točník, Kunětickou horu, Bouzov a Bezděz, často ale využívá louky a areály v podhradí. Na Helfštýně se tančilo přímo mezi hradbami. To je pro dramaturgii lákavé, pro provoz památky ovšem mnohem zrádnější.
Z návštěvnického pohledu zvládli organizátoři premiéru slušně. Reportér Blesku chválil servis i hladký chod, současně však popsal prořídlý, místy až poloprázdný areál a komornější atmosféru, než by člověk u kapacity pěti tisíc hostů čekal.
Rozpočet 4,8 milionu: co všechno stojí noční festival v památce
O tom, jak těžkotonážní podnik se na hrad nastěhoval, vypovídají nejlépe čísla. Výsledky dotačního programu Olomouckého kraje uvádějí u Hell Yes předpokládané výdaje 4 800 000 Kč. Žadatel chtěl od kraje 400 tisíc, navrženo mu bylo 236 tisíc korun. Podpora tak pokryla zhruba dvacetinu nákladů.
Ještě výmluvnější je soupis, na co měly peníze jít:
- zvuková, projekční a světelná technika,
- sociální zázemí pro tisíce lidí,
- doprava návštěvníků,
- bezpečnost.
Každá z položek znamená v historickém areálu zvláštní kapitolu. Aparatura musí stát tak, aby nepoškodila zdivo. Kabeláž vede přes nádvoří, kudy jindy chodí rodiny s dětmi. Kemp, sprchy a toalety vyžadují vodu, odpad i úklid. Ochranka hlídá noční provoz v prostoru plném schodů, hradeb a strmých srázů. Pro představu: Excalibur Race nebo Novoroční výstup se odehrají za denního světla a během několika hodin. Hell Yes běžel tři dny a noci v kuse.
Podle nás právě tady leží jádro celé věci. Správa hradu nemusela řešit žádný průšvih, aby došla k závěru, že se jí taková zátěž nevyplatí. Veřejně doložené škody na památce ani stížnosti sousedů nejsou. Stačil prostý nepoměr mezi tím, kolik práce a rizika festival obnáší, a tím, kolik lidí nakonec dorazilo.
Uzavřená silnice a slabší jaro: Hell Yes se trefil do nejhoršího termínu
Hradu letos nepřálo ani načasování. Druhá etapa stavby v Týně nad Bečvou zavřela hlavní příjezdovou komunikaci a muzeum s tím počítalo dopředu. Plán činnosti Muzea Komenského pro rok 2026 výslovně předpovídal pokles tržeb, který dopadne na běžný provoz i na akce první poloviny roku, Hell Yes nevyjímaje.
Odhad se naplnil. Podle ČTK měl Helfštýn k 31. srpnu meziročně o 7 819 návštěvníků méně a nejcitelnější propad přišel mezi 7. dubnem a 30. červnem, tedy přesně v době, kdy se opravovala cesta a kdy se na nádvořích chystala elektronická party. Dostat tisíce lidí s batohy a stany na kopec nad Bečvou, kam vede omezená silnice a víkendové autobusy jezdí sporadicky, se tak změnilo v logistickou skládačku. Z vlakové stanice v Lipníku nad Bečvou je to pěšky po červené značce zhruba pět kilometrů.
Proč to správa vůbec zkusila? Muzeum chtělo udržet pestrý kulturní program a velké akce přenechává i externím pořadatelům. Hell Yes v plánu figuruje jako nový prvek a v dotační žádosti se představoval jako propojení současné kultury s památkou, které přitáhne do regionu mladší publikum. Záměr dával smysl. Realita víkendu ukázala jeho cenu.
Hefaiston drží Helfštýn: 581 kovářů a přes 8,5 tisíce návštěvníků
Zatímco elektronika hledala své publikum, srpnový Hefaiston zopakoval, proč patří k nejsilnějším magnetům hradu. Ve dnech 28. až 30. srpna se na Helfštýn sjelo 581 kovářů z dvanácti zemí a areálem prošlo 8 542 lidí, jak uvedla Televize Přerov a stejné číslo potvrdila i ČTK. Jde o největší mezinárodní setkání uměleckých kovářů, které se tu koná od roku 1982.
Program letošního 44. ročníku stál na tom, co hrad umí odjakživa. Na třetím nádvoří se kovalo naživo, probíhaly soutěže, výstava prací i prezentace odborných škol. Hefaiston navíc přímo živí sbírku muzea: po každém ročníku zasedá komise, která vybírá přírůstky do kolekce uměleckého kovářství. Akce tak přináší nejen tržby, ale i exponáty a tradici, která s hradem srostla.
Kontrast mezi oběma víkendy vyznívá ostře. Na jedné straně třídenní noční produkce s rozpočtem téměř pěti milionů, kempem, ochrankou a nejistou návštěvností. Na druhé zavedený festival, který lidé znají, na který přijedou i přes dopravní komplikace a který zapadá do identity hradu tak přirozeně, že ho není třeba nikomu vysvětlovat. Dá se čekat, že správa bude své síly směřovat právě sem.
Excalibur Race a Novoroční výstup: kam Helfštýn míří dál
Plán muzea pro letošní rok hovoří o vylepšování tradičních akcí, setrvání u formátů osvědčených po znovuotevření hradního paláce a o úpravě cyklu Palác žije. Velký audiovizuální festival v téhle ose chybí.
Program na zbytek roku to potvrzuje. Noční Excalibur Race odstartuje v pátek 6. listopadu, denní závody pak běží o víkendu 7. a 8. listopadu jako vyvrcholení extrémních běžeckých soutěží. V listopadu je hrad otevřený o sobotách a nedělích od 9 do 16 hodin a výjimečně také v úterý 17. listopadu. Dospělí zaplatí 100 Kč, žáci, studenti a senioři 50 Kč, rodinné vstupné stojí 200 Kč a děti do šesti let mají vstup zdarma. Expozice a palác jsou v listopadu zavřené. Tradiční Novoroční výstup připadne na sobotu 2. ledna 2027, od 8 do 15 hodin, s jednotným vstupným 50 Kč.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková