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Helfštýn zkusil festival elektroniky místo kovářů. Organizace byla tak náročná, že kastelán odmítl podobné akce navždy

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Helfštýn v červnu hostil třídenní festival elektroniky Hell Yes. Rozpočet 4,8 milionu korun a noční provoz uvnitř památky ale správě ukázaly, kde leží hranice.
Helfštýn zkusil festival elektroniky místo kovářů. Organizace byla tak náročná, že kastelán odmítl podobné akce navždy

Helfštýn zkusil festival elektroniky místo kovářů. Organizace byla tak náročná, že kastelán odmítl podobné akce navždy

Zdroj: Marzper / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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