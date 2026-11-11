Test znalostí tradiční zabijačky: Pod skóre 7/10 by milovníci české kuchyně skončit neměli

Test znalostí tradiční zabijačky: Pod skóre 7/10 by milovníci české kuchyně skončit neměliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie jitrniceZdroj: Foto: Michal Klajban / Creative Commons / CC BY-SA, Příprava jitrnic
Článek byl publikován 11.11.2026 02:59
Kolem 11. listopadu je u nás doma o vůně postaráno. Svatomartinské rohlíčky s makovopovidlovou náplní peču...
Makový závin je přesně ten typ pečení, u kterého se vyplatí nehonit se. Když těstu dáte klid a makovou...
Strouhaný tvarohový koláč si pamatuji z plechu, který se doma krájel ještě vlažný, i když se to vlastně...
Když potřebuji rychlou večeři a nechci stát dlouho u plotny, často sáhnu po hanáckém salátu. Je z červeného...
Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Čokoládové bomby, které si lidé oblíbili, zmizí z prodeje. Jejich výrobce oznámil konec
- Svatomartinské rohlíčky s makovo-povidlovou náplní: Tradiční voňavé pečivo, které k listopadu neodmyslitelně patří
- Makový závin patří mezi stálice české kuchyně. Čerstvě upečený chutná tak dobře, že jeden kousek nestačí
- Strouhaný koláč s tvarohem nikdy nevyjde z módy: Osvědčená sladká klasika pro každou příležitost