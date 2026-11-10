Víte, kolik stojí noc v hotelu na Ještědu? Retro pokoje tam vypadají jako před 50 lety a cena vás překvapí

Ráno otevřete oči a nábytek, lampičky i madla na stěnách vypadají skoro jako v sedmdesátých letech. Za oknem se pod vámi převalují mraky a hluboko dole je Liberec. Takové probuzení nabízí hotel na vrcholu Ještědu. Kolik za něj zaplatíte, odhadne správně jen málokdo.
Za retro se nepřiplácí
Noc v retro pokoji stojí podle ceníku Hotelu Ještěd k 10. listopadu 2026 od 4 450 Kč a snídaně je v ceně. Čeká vás manželská postel, vlastní sprcha a WC, telefon a televize. Do původní podoby obnovil spolek nadšenců dva takové pokoje, takže o volný termín v nich bývá nouze.
Stejnou výchozí cenu mají i moderní pokoj Comfort a pokoj Director. Za návrat o půl století zpátky tedy nic nepřiplatíte. Všechny ceny jsou ovšem „od“ a skutečná částka se mění podle termínu.
Kdo chce ušetřit, nebo naopak jede s celou rodinou, vybírá z dalších kategorií. Rozdíl mezi nejskromnější a nejdražší variantou je velký.
Pokoj Cena za noc podle ceníku k 10. 11. 2026 Co čekat Economy od 2 700 Kč snídaně v ceně, na pokoji jen umyvadlo, sprcha a WC na chodbě Retro od 4 450 Kč vybavení podle původních návrhů, vlastní sprcha a WC, snídaně v ceně Comfort od 4 450 Kč moderní pokoj za stejnou výchozí cenu jako Retro Apartmá od 6 600 Kč jedna z nejdražších variant Family od 10 030 Kč pro 6 osob, dvě ložnice a společenská místnost Kolik zaplatíte i s autem
Kdo přijede autem, může zaparkovat přímo u hotelu za 250 Kč za noc podle ceníku k 10. listopadu 2026. Parkovací místo se objednává jako doplněk už při online rezervaci pokoje. Kdo s tím počká až na příjezd, nemusí mít kde stát.
Podle našeho modelového výpočtu z cen k 10. listopadu 2026 zaplatí pár v retro pokoji s autem u hotelu za jednu noc nejméně 4 700 Kč, z toho za samotný pokoj 2 225 Kč na osobu. Snídani už máte v ceně, takže ráno nemusíte řešit, kde se najíst.
Nábytek podle Otakara Binara
Retro pokoje vybavili podle návrhů architekta Otakara Binara, autora původních interiérů celé stavby. Obnovu dvou pokojů zajistil spolek Ještěd 73 a hotel je pro hosty otevřel koncem roku 2016. Pokoje se tak vrátily k podobě z doby, kdy byla stavba v září 1973 otevřena pro veřejnost.
Hlavní roli hraje takzvaný H-modul. Je to Binarova stavebnice, jejíž základní díl má tvar písmene H. Z opakujících se dílů tak vznikalo vybavení pokoje od odkládacích ploch po sedací nábytek a dalo se přizpůsobit i zaobleným stěnám. „Z jednoho modulu se dal vybavit celý pokoj […],“ řekla ČT24 tajemnice spolku Ještěd 73 Milena Lánská.
V pokojích zůstaly i původní drobnosti, třeba Binarovy lampičky a madla podél stěn. Přesná kopie roku 1973 to ale není. Manželská postel má dnes jednu matraci, kdežto dřív stála vedle sebe dvě lůžka.
Retro pokoje na Ještědu vybavili podle návrhů architekta Otakara Binara, který navrhl i původní interiéry hotelu. Ilustrační foto. Zdroj: Kristin Snippe / Unsplash. Ztracený nábytek se našel
Po roce 1989 přišla privatizace. Nábytek vyrobený přímo na míru se tehdy levně rozprodával, nebo se likvidoval. Výrobu replik později zaplatili dárci, kraj i provozovatel hotelu.
V únoru 2026 koupil Liberecký kraj hotel i vysílač od Českých Radiokomunikací, provoz hotelu přitom zůstal stávajícímu nájemci. Podle informací kraje a Severočeského muzea z června 2026 kraj spolu s budovou získal i velký soubor původního nábytku, který se považoval za ztracený.
Restaurovat ho bude Severočeské muzeum. Zda se vrátí zpátky do hotelu, se rozhodne později.
Cesta nahoru a rezervace
Kabinová lanovka z Horního Hanychova nejezdí od října 2021, kdy se na ní stala tragická nehoda. Na vrchol se tak dostanete autem, pěšky, nebo sedačkovou lanovkou Skalka, od které už jdete po svých.
V zimě provozovatel doporučuje nechat auto níž na parkovišti u Ještědky. Z budovy totiž padá sníh a led. Kdo přesto zaparkuje nahoře, stojí tam na vlastní nebezpečí.
S rezervací se nevyplatí otálet. Slevy na poslední chvíli tu nečekejte, hotel je podle vlastních slov nedává. Kdo chce konkrétní termín, ať si ho zamluví co nejdřív, nejlépe přes web hotelu. U retro pokojů to platí dvojnásob, protože jich je velmi málo.
Zdroje: https://www.jested.cz/cs/historie, https://loudavymkrokem.cz/jested/, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/kultura/navrat-do-roku-1973-hotel-jested-otevrel-retropokoje-103395, https://www.lupa.cz/aktuality/podepsano-liberecky-kraj-koupil-za-181-milionu-korun-vysilac-jested/, https://www.novinky.cz/clanek/cestovani-na-jestedu-lezel-leta-zapomenuty-unikatni-nabytek-kraj-ho-ziskal-i-s-hotelem-40581814, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-jested-slavi-50-let-unikatni-fotky-ze-stavby-design-i-chystana-renovace-233639, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/interiery-hotelu-jested-se-vraceji-do-puvodni-podoby-ze-70-let/2497640, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/pokoje-hotelu-jested-se-navraceji-do-sve-puvodni-p, https://www.visitliberec.eu/en/turisticke-cile/horsky-hotel-jested-stavba-stoleti/hotel/, https://www.jested.cz/cs/hotel