Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Dron pro dítě není zakázaný. Rozhoduje ale jedna důležitá věc

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dron dnes zvládne ovládat i školák, evropská pravidla ale počítají se základní věkovou hranicí 16 let. Není však absolutní. U některých lehkých dronů nebo při přímém dohledu zkušeného pilota platí výjimky.
Dron pro dítě není zakázaný. Rozhoduje ale jedna důležitá věc

Dron pro dítě není zakázaný. Rozhoduje ale jedna důležitá věc

Zdroj:
Reklama
Další články z IT pro Tebe
AI agenti OpenAI zaútočili na RubyGems. Sami si našli cestu přes omezení
AI agenti OpenAI zaútočili na RubyGems. Sami si našli cestu přes omezení
Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

Všechny články tohoto autora →
IT pro Tebe
Další články z kategorie IT a technologie
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.