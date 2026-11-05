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Patří na Rejvíz běžecký areál? Nesouhlas je velký, speciální web hasí požár

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Ke třem tisícům se už blíží počet podpisů proti běžeckému areálu na Rejvízu na Jesenicku. Sdružení cestovního ruchu Jeseníky proto začalo hasit požár a spustilo speciální web s podrobnějšími informacemi. Trochu jsme podcenili komunikaci, přiznal šéf sdružení Tomáš Rak.
Patří na Rejvíz běžecký areál? Nesouhlas je velký, speciální web hasí požár

Patří na Rejvíz běžecký areál? Nesouhlas je velký, speciální web hasí požár

Zdroj: poskytli Tomáš Neuwirth, Jesenický tulák
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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