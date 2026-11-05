Patří na Rejvíz běžecký areál? Nesouhlas je velký, speciální web hasí požár

Sdružení chce na Rejvízu vybudovat běžecký areál s délkou do dvou kilometrů s technickým zasněžováním. Náklady jsou asi 12 milionů korun, devět milionů je schválená dotace od Olomouckého kraje, tři miliony by zajistilo sdružení samo. Areál by se měl otevřít na podzim za dva roky.
Proti tomu však vznikla petice, počet podpisů se už blíží ke třem tisícům. Lidé se obávají negativních dopadů na klidnou horskou osadu Rejvíz a celou národní přírodní rezervaci. Argumentují jedinečností lokality a odmítají sportovní areál závislý na umělém zasněžování, večerním osvětlení, terénních úpravách a technické infrastruktuře.
Petice vyzývá město Zlaté Hory, které má v lokalitě pozemky, aby je pro výstavbu areálu neposkytlo. "Běžecké tratě se tam udržují desítky let, akorát se nezasněžují. Až obdržíme nějakou jasnou žádost nebo podklady, tak se k tomu jako město vyjádříme. Vždycky říkám, že pravda je někde uprostřed a ta věc se vyvíjí," reagoval starosta Zlatých Hor Milan Rác (Nezávislí 2026).
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Šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak přiznal, že komunikace o přípravě projektu nebyla nejlepší. Nyní proto sdružení uspořádalo dvě veřejné besedy s obyvateli Rejvízu a jednalo také se zástupci petičního výboru. Spustilo rovněž web s podrobnějšími informacemi.
"My jsem absolutně nevyhodnotili, že by se mohla vzedmout taková vlna nevole. Historicky tam probíhaly závody, trénuje tam běžkařský klub z Jeseníku, jezdil tam olympionik Adam Fellner, většina ubytovatelů je pro a v minulosti tam dokonce probíhalo zkušební zasněžování. Při diskusích o areálu jsme nevypozorovali jedinou negativní reakci," vysvětluje Rak.
Díky nadmořské výšce a klimatické situaci jde o jedno z mála míst v Jeseníkách vhodných pro běžecké lyžování, které má podle něho jednoznačný potenciál, i když leží daleko například od Olomouce a dalších větších měst. O projektu Sdružení předběžně jednalo s ochránci přírody, vodoprávním úřadem, správci lesů nebo městem Zlaté Hory. "Budeme muset splnit veškeré požadavky úřadů například na odběr vody, která se nikam neztratí, akorát se nastříká na louky a na jaře odteče," argumentuje Rak.
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Projekt podle Raka v žádném případě nepočítá s vybudováním tribun, budov, zázemí, garáží ani vysokých osvětlovacích stožárů a je v souladu s územním plánem. Rozvody vody a elektřiny budou v zemi, stožáry nebudou v krajině umístěné natrvalo, případné osvětlení bude tlumené. Sdružení chce vybudovat přírodě blízké retenční nádrže, běžecké tratě nepovedou bezprostředním okolím rejvízského hřbitova. Pro parkování chce sdružení využít především současné kapacity, případně zhruba 60 míst v soukromém areálu Orlí vrch.
Smlouva o devítimilionové dotaci od kraje podle Raka zatím podepsána nebyla, pokud by sdružení peníze dostalo a projekt by se neuskutečnil, veškeré peníze by vrátilo. "Peníze v takovém objemu se nikdy na Jesenicku na podporu lyžařského lyžování nedostaly. Proto se snažíme najít cestu, jak je využít," vysvětluje Rak.