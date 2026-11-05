Bývalý soudce CAS varuje Česko a dalších pět zemí. Bojkot Ruska jim může přijít na miliardy

Dne 30. října 2026 zrušila Sportovní arbitráž v Lausanne vyloučení Ruska z hokejových šampionátů sezony 2026/27. O několik dní později oznámilo šest evropských svazů včetně Českého hokeje, že proti sborné nenastoupí. Do sporu pak vstoupil muž, který arbitráže CAS léta sám vedl. Conny Jörneklint v rozhovoru pro švédskou agenturu TT popsal, kam může tvrdohlavost na obou stranách vést. Pokud by Mezinárodní hokejová federace verdikt fakticky nerespektovala, Rusko by se podle něj mohlo vrátit do Lausanne a žádat extrémně vysokou sankci. Jako příklad zmínil miliardu dolarů, tedy zhruba 23 miliard korun. Sám dodal, že částku jen nadhazuje. Nejde tedy o vyčíslenou škodu ani o uloženou pokutu, ale o právní scénář. Pro Česko je navíc podstatnější rovina, o které se mluví méně: tresty, které mohou přijít mnohem dřív než jakákoli arbitráž.
Kdo varuje a co přesně řekl
Jörneklint není aktivista ani komentátor z tribuny. Švédský právník dlouho působil jako hlavní soudce okresního soudu v Kalmaru a členem CAS je od roku 2001. Podle životopisu zveřejněného arbitráží dostával až sedm jmenování ročně, často jako předseda panelu. Jeho slova mají váhu člověka, který systém zná zevnitř. Soudcem v aktuální ruské kauze však nebyl a za CAS nemluví.
Jeho argument stojí na autoritě sportovní arbitráže. Kdyby mezinárodní federace nebo národní svazy rozhodnutí CAS jednoduše obcházely, začal by se podle něj rozpadat právní systém, který světový sport drží pohromadě. Ignorování verdiktu proto označil za „zcela vyloučené“.
Švéd rozlišuje dva adresáty. Miliarda dolarů v jeho úvaze míří na IIHF, pokud by nepostupovala podle verdiktu. U národních svazů, tedy i u Česka, mluví obecněji: Rusko by podle něj mohlo u CAS žádat „velké částky“ vůči jednotlivým zemím, které odmítnou nastoupit. Konkrétní miliardu pro český hokej nezmínil.
Žádné takové řízení zatím neběží. K 5. listopadu 2026 jsme nedohledali podanou žalobu ani oficiální nárok ruské federace.
Tři roviny, které se snadno slévají
V debatě o „miliardové pokutě“ se mísí tři různé věci. Každá má jiného adresáta, jiný mechanismus a jinou míru reálnosti.
|Rovina
|Kdo proti komu
|Co hrozí
|Stav
|Verdikt CAS
|CAS vůči IIHF
|povinnost pustit Rusko do soutěží
|rozhodnuto 30. 10. 2026
|Sportovní tresty
|IIHF vůči týmu, který nenastoupí
|kontumace, diskvalifikace, pokuty
|podle platných pravidel
|Arbitrážní nároky
|Rusko vůči IIHF či svazům
|vysoké finanční sankce
|hypotéza
První rovina je uzavřená. IIHF už 30. července 2026 po přezkumu jednotlivých turnajů rozhodla, že Rusko v sezoně 2026/27 nepustí na MS mužů, MS juniorů ani na oba šampionáty do 18 let. Odvolávala se na bezpečnost, provozní otázky a integritu soutěží. CAS toto rozhodnutí zrušil a nařídil ruskou účast s okamžitým účinkem. Podle dosud zveřejněných vyjádření neuznal bezpečnostní argumenty jako dostatečné. Plné písemné odůvodnění zatím veřejně dostupné není.
Stanovisko IIHF k rozhodnutí CAS je v tomto ohledu jednoznačné: federace s verdiktem nesouhlasí, ale autoritu arbitráže respektuje a bude podle něj jednat. O čtyři dny později přidala, že dopad rozhodnutí byl „výrazně podceněn“. Upozornila na víza, vstup do zemí, bezpečnost, logistiku, formát soutěží a velmi krátký čas do některých turnajů.
Třetí rovina, tedy Jörneklintův scénář, nastane jen tehdy, pokud by se první dvě zadrhly. Pokud by IIHF verdikt splnila jen na papíře a svazy ho fakticky obešly, Rusko by mělo důvod jít znovu do Lausanne.
Co českému hokeji hrozí dřív než arbitráž
Miliarda funguje jako varovný extrém. Skutečné riziko pro Česko je okamžitější a má jasně popsaná pravidla.
Stanovy IIHF pro období 2024 až 2028 počítají s kontumací. Tým, který k zápasu nenastoupí, prohraje 0:5 a může být z turnaje diskvalifikován, pokud příčina nebyla mimo jeho kontrolu. Politické rozhodnutí svazu se za okolnost mimo kontrolu jen těžko vydává. Na tohle riziko upozornil v rozhovoru pro TV Nova i Alois Hadamczik, který varoval před diskvalifikací a sestupem.
K tomu přistupuje disciplinární rovina. Soutěžní řád IIHF pro mistrovství světa (Event Code) v článku 245 vypočítává sankce pro účastnické týmy:
- varování,
- pokutu, kumulativně až do 100 000 švýcarských franků (asi 2,6 milionu korun),
- suspendaci ze šampionátů,
- další „vhodná opatření“.
Pokuty si IIHF může odečíst z cestovní podpory, kterou týmům vyplácí. Klíčová je ale jedna věta: limit neomezuje nároky IIHF ani členských asociací na náhradu škody. Právě tady se otevírá prostor, o kterém Jörneklint mluví.
Kdo by případnou pokutu v Česku platil, zdroje neříkají. Adresátem sankcí je účastnický tým, respektive členská asociace, tedy sportovní subjekt. Role státu ani fanoušků doložená není.
Časová osa je těsnější, než se často uvádí. Nejde o letošní jaro ani o MS 2026. Prvním dotčeným turnajem je MS juniorů v Edmontonu a Red Deeru od 26. prosince 2026 do 5. ledna 2027. Mužský šampionát se hraje v Německu, v Düsseldorfu a Mannheimu, od 14. do 30. května 2027. Přesné datum prvního zápasu Česka s Ruskem zatím neexistuje, protože přepracovaný rozpis s ruským týmem nebyl zveřejněn.
Šest zemí, jedna kanadská zeď
Český hokej reagoval na verdikt ještě 30. října. Ve vyjádření Českého hokeje stálo, že je svaz nepříjemně překvapen, analyzuje právní důsledky a jeho postoj k účasti Ruska během války na Ukrajině se nemění. Dne 3. listopadu se podle ČTK připojil k Finsku, Švédsku, Norsku, Dánsku a Lotyšsku. Později se podle AP přidalo i Rakousko.
Jde o bojkot zápasů, ne celých turnajů. Svazy chtějí šampionáty hrát, jen nenastoupí proti sborné. Norsko výslovně uvedlo, že ostatní utkání odehrát hodlá. Takový postup je sportovně levnější než odhlášení z turnaje, ale stále naráží na kontumace. Odhlášení celého týmu by zasáhlo rozpis, pořadatelství i televizní a sponzorská práva.
Ne všichni sousedé jdou stejnou cestou. Slovenský svaz uvedl, že respektuje rozhodnutí mezinárodních orgánů a vyčká na další postup IIHF. Silnou západní federaci, která by návrat Ruska otevřeně vítala, jsme nedohledali.
Úplně jinou páku zvolila Kanada. Nejde cestou sportovního bojkotu, ale přes státní vstupní režim. Vláda 3. listopadu oznámila, že ministryně pro imigraci bude podle zákona individuálně posuzovat ruské a běloruské sportovce a funkcionáře a bránit jim ve vstupu, pokud by soutěžili pod národními symboly. Premiér Mark Carney k MS juniorů řekl, že Rusové tam nebudou. Vládní prohlášení přitom nechává otevřenou účast neutrálních jednotlivců. Kanada tak kombinuje tvrdý politický signál s právní kličkou, kterou by jí CAS těžko vyčítal, protože nejde o rozhodnutí sportovní organizace.
V kabině i v politice je nálada jednoznačnější. Trenér juniorů Zdeněk Moták řekl, že ho verdikt rozesmutnil a rozhodnutí svazu bude respektovat. Brankář Dominik Frodl návrat Ruska odsoudil, útočník Jan Myšák stojí za stanoviskem svazu. Ministr Boris Šťastný poslal CAS protest. Opačný tón zvolil Tomio Okamura, podle něhož sportovci nemají pykat za politiku svého státu.
Do hry vstupují i peníze sponzorů. Podle AP Škoda Auto, dlouholetý hlavní partner mistrovství světa, uvedla, že při účasti Ruska své zapojení přehodnotí. Strauss by se vzdal loga a zvažoval odchod, podobně se ozvaly Nokian Tyres a AJ Products. IIHF tak stojí mezi právně závazným verdiktem na jedné straně a sponzory a členskými svazy na straně druhé.
Kde podle nás leží skutečný spor
Česko má silný politický a morální argument: Rusko vede válku proti Ukrajině a sportovní scéna mu nemá sloužit k legitimizaci. Sportovně právně se ale svaz pohybuje proti směru aktuálního rozhodnutí CAS. Tyto dvě roviny se nepotkávají a Jörneklintovo varování ukazuje, co se stane, když se srazí.
Podle nás český hokej nedostane miliardovou fakturu. Vstupuje ale do sporu, kde se mohou postupně sčítat kontumace, disciplinární řízení, tlak IIHF a případné arbitráže. Nakonec bude nutné rozhodnout, jestli má sportovní právo převážit nad postojem k válce. To rozhodnutí bude politické, i když ho formálně udělá hokejový svaz.
Na ledě v Edmontonu se první odpověď může objevit už o Vánocích, pokud tam ruští junioři vůbec doletí. V Mannheimu v květnu bude nejspíš pozdě na gesta. Do té doby si každý svaz bude muset spočítat, kolik je ochoten zaplatit za zápas, který neodehraje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka