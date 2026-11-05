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Kdo vyhodí pěnu na holení, která mu nesedla, přichází o nejlevnější čistič v domácnosti. Zvládne koberec, troubu i oprýskané boty

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Plechovka pěny, která pálila na tváři, si poradí se skvrnou na koberci i se zamlženým zrcadlem. A navíc ji máte dávno zaplacenou.
Pěna na holení

Pěna na holení

Zdroj: Freepik
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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