Kdo vyhodí pěnu na holení, která mu nesedla, přichází o nejlevnější čistič v domácnosti. Zvládne koberec, troubu i oprýskané boty

Stojí na poličce v koupelně, je skoro plná a po dvou holeních ji nikdo nechce. Typický osud citlivé pěny, ze které se vyklubal dráždivý nákup. Do koše ale nepatří. Uvnitř je voda, glycerin, stearátové mýdlo a povrchově aktivní látky, tedy tatáž parta, kterou v drogerii najdete v čističích na koberce a koupelny. Pěna přitom drží tvar, nesteče po svislé ploše a za pár minut uvolní mastnotu, kterou pak stačí setřít. Dodatečný náklad je nulový. A pokud byste ji kupovali nově, nejlevnější kus z dm vyjde zhruba na 11 korun za 100 mililitrů. Spočítali jsme, kde tahle levná pomůcka zastane práci drahých lahví a kde jí ochotně přenecháte místo speciální chemii.
Co se skrývá v plechovce a proč čistí
Stačí otočit obal. V českém dm prodávaná Balea MEN Sensitive obsahuje vodu, glycerin, triethanolamin, kyselinu stearovou a palmitovou, k tomu butan s propanem jako hnací plyn a trochu aloe. Rossmann pod značkou ISANA prodává verzi Ultra Sensitive, kde místo samostatné kyseliny stearové najdete rovnou TEA-stearát a laureth-23.
TEA-stearát popisuje odborná bezpečnostní zpráva jako surfaktant s čisticí a emulgační funkcí. Laicky řečeno: obalí mastnou částečku, odtrhne ji od podkladu a udrží ji ve vodě, dokud ji neotřete. Kyselinu stearovou zase databáze chemických látek řadí mezi suroviny pro mýdla, čisticí směsi i leštidla. Pěna tedy v domácnosti dělá přesně to, k čemu byla vyrobena, jen místo vousů obaluje špínu.
Druhou výhodou je samotná konzistence. Hustá bílá hmota zůstane na baterii, zrcadle nebo stěně trouby a pracuje, zatímco voda se saponátem by dávno stekla do odpadu. I krátké působení zvládne hodně.
Koberec, chrom a zrcadlo: tady pěna sbírá body
Nejvděčnější disciplínou jsou čerstvé skvrny na koberci a čalounění. Postup, na kterém se shodují profesionální čističi citovaní webem Homes & Gardens i poradna dm:
- sáhněte po klasické bílé pěně, gel nebo barevná varianta může skvrnu zhoršit a nechat po sobě kluzký povlak,
- na nenápadném místě vyzkoušejte, jestli textilie nepouští barvu,
- naneste malé množství přímo na skvrnu a nechte působit tři až deset minut podle toho, jak je zažraná,
- jemně zapracujte hadříkem nebo měkkým kartáčkem, nedrhněte,
- setřete vlhkou utěrkou, vlákna nepromáčejte,
- po zaschnutí důkladně vysajte.
Poslední krok bývá podceňovaný. Zbytky jakéhokoli čisticího prostředku v koberci fungují jako magnet na další prach, takže to, co dnes zmizelo, by se za týden vrátilo jako šedá mapa.
Koupelna nabízí dvě rychlé výhry. Chromovaná baterie se po přetření pěnou a vyleštění suchým hadrem zaleskne bez otisků prstů a lehkých map od vody. Se zrcadlem je to ještě zajímavější. Tenká vrstva pěny rozetřená na čisté sklo a pak vyleštěná mikrovláknem do sucha omezí zamlžování po sprše. Princip popisují i materiáloví vědci zkoumající povlaky proti mlžení: povrchově aktivní látky sníží povrchové napětí, voda se rozlije do souvislého filmu a nevytvoří drobné kapičky rozptylující světlo. Efekt obvykle vydrží do dalšího mytí zrcadla, případně několik sprch, podle vlhkosti v místnosti. Stejný trik funguje na vnitřní stranu okna v autě, jen je potřeba leštit opravdu pečlivě, aby za volantem nezůstávaly šmouhy.
Podle nás je právě odmlžení nejsilnějším argumentem. Specializovaný sprej proti mlžení se v běžné domácnosti kupuje málokdy, kdežto pěnu najdete skoro v každé koupelně.
Trouba a boty s rozumnou dávkou opatrnosti
V kuchyni pěna rychle odstraní čerstvý mastný film na dvířkách, na okénku i na vnitřních stěnách. Pravidla jsou jednoduchá. Trouba musí být úplně vychladlá, protože plechovka je tlaková nádoba s hořlavým plynem. Balea uvádí pět procent hořlavých složek, ISANA čtyři, a obě etikety zakazují vystavovat obal teplotě nad 50 °C nebo jej držet u horkých ploch. Pěnu nechte působit zhruba pět až deset minut, setřete vlhkým hadříkem, přejeďte čistou vodou a vysušte.
Na zapečené vrstvy z nedělní pečené kachny pak nastupuje gel. Čistič na trouby a grily Denkmit slibuje rozpustit připáleniny bez drhnutí, potřebuje k tomu ale půl hodiny až tři hodiny působení, rukavice a ochranné brýle. Navíc nesmí na měď, mosaz, hliník, litinu ani lakované a plastové díly. Pěna takový návod na půl strany nepotřebuje, a proto se hodí na průběžnou údržbu mezi dvěma generálkami.
U bot je nejlepší terén hladká, syntetická nebo gumová obuv. Šmouhy na bílé podrážce tenisek, oťukané špičky koženkových kozaček nebo zašedlý lem holínek pěna vyčistí za pár minut. Pozor jen na jedno: oprýskaný materiál fyzicky neopraví, pouze ho očistí. Semiš a nubuk mají vlastní péči, kterou americký Shoe Service Institute shrnuje do suchého kartáče, speciální gumy, čističe určeného pro daný materiál a impregnace. Pěnu u nich zkoušejte nanejvýš jako nouzový test na skrytém místě, a to spíš u levných bot než u investice za několik tisíc.
Jako bonus funguje pěna i na ruce zamazané od vodou ředitelné barvy. Oproti acetonu, který podle amerického úřadu pro toxické látky vysušuje a nechává pokožku popraskanou, je kosmetická pěna určená přímo ke kontaktu s kůží.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková