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V sobotu bude v Třebíči jubilejní ročník soutěže v pomalém kouření dýmky

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Muzeum Vysočiny Třebíč bude 7. listopadu hostit 30. ročník soutěže v pomalém kouření dýmky. Akce Třebíčské kouření má obvykle okolo osmdesáti účastníků. Obdobný počet se očekává i letos. Zatím je přihlášená zhruba polovina.
V sobotu bude v Třebíči jubilejní ročník soutěže v pomalém kouření dýmky

V sobotu bude v Třebíči jubilejní ročník soutěže v pomalém kouření dýmky

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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