Sametový Hradec zve do ulic. Listopadovou historii připomene průvod i koncert

Sametový Hradec zve do ulic. Listopadovou historii připomene průvod i koncertPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sametový Hradec zve do ulic. Listopadovou historii připomene průvod i koncertZdroj: UHK
Článek byl publikován 05.11.2026 16:05
Čtyři vozidla o celkové hmotnosti 48 tun prověřila nejdelší most na novém úseku D35 mezi Sadovou a...
Svrab rozhodně není problém, který by se týkal jen zanedbané hygieny nebo lidí žijících v nevyhovujících...
Kouř valící se ze střechy rodinného domu zalarmoval v Ruprechticích pět hasičských jednotek. S požárem půdy...
V Náchodě je jasno, kdo bude další čtyři roky držet kormidlo města. Staronová trojkoalice podepsala...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →