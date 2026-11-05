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Bohemia Interactive vydává plnou verzi nové hry Silica od nezávislého vývojáře

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Jedno z největších herních studií Bohemia Interactive (BI) vydalo 3. listopadu plnou verzi 1.0 hry Silica (screen), sci-fi titulu spojujícího strategii v reálném čase s akcí z pohledu první osoby. Hra od nezávislého vývojáře Martina "Dram" Melichárka (BI je vydavatel), která vznikla v rámci programu Bohemia Incubator, zavede hráče na pouštní planetu Baltarus, kde mezi
Bohemia Interactive vydává plnou verzi nové hry Silica od nezávislého vývojáře

Bohemia Interactive vydává plnou verzi nové hry Silica od nezávislého vývojáře

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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