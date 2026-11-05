Szabová vyhrála debut v UFC a hned se posunula v žebříčku. Stále nemá na kontě jedinou porážku

Tainara Lisboa vydržela dvě kola. Ve třetím už se nezvedla. Lucia Szabová ji shora zasypávala údery, hodiny ukazovaly 3:20 a po debutu v UFC, největší organizaci smíšených bojových umění na světě, měla v kolonce porážek dál nulu. Redakce MMAmag nahlédla do oficiálních profilů UFC, výsledkového servisu organizace a profilu na Fight Matrixu, nezávislém portálu s pořadím MMA, a jedno z čísel, která se u jejího jména po zápase objevila, znamená něco jiného, než jak se o něm mluví.
Co ukázaly hodiny a co čísla
Zápas se odehrál 31. října 2026 na turnaji UFC Fight Night: Moicano proti Nolanovi v hale APEX v Las Vegas, v ženské muší váze do 57 kg. Lucia Szabová, 28letá slovenská bojovnice v muší váze, šla do klece s bilancí 12-0-0, Tainara Lisboa, 35letá brazilská bojovnice, s bilancí 7-4-0. Po zápase je to 13-0-0 a 7-5-0. Výsledkový servis UFC popisuje konec jako technický knockout po úderech na zemi ve 3. kole v čase 3:20.
Oficiální profil UFC u Szabové uvádí 70 přesných významných úderů a 13:20 stráveného v kleci. Z přehledu zápasových statistik na UFCalendar, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne zbytek: pětinásobek významných úderů, víc než osminásobek všech úderů a zhruba 68 % čistého času, kdy Lisboa ležela pod ní. Ve třetím kole byl poměr významných úderů 31:2.
|Ukazatel
|Szabová
|Lisboa
|Významné údery
|70
|14
|Údery celkem
|145
|17
|Čas kontroly na zemi
|9:03
|—
|Čistý čas v kleci
|13:20
|13:20
Jenže čísla sama o sobě neříkají nic o tom, jak těžká soupeřka pod Szabovou ve skutečnosti ležela.
Koho Slovenka v Las Vegas složila
Lisboa nováček není. V UFC poprvé nastoupila 13. května 2023 a v organizaci sbírala zápasy i v bantamové váze do 61 kg, kde ji Fight Matrix před 31. říjnem 2026 vedl na 76. místě. Jméno z čela divize to ale není: v profilu Szabové je Lisboa uvedená na 102. místě ženské muší váhy.
Szabová přišla do UFC jako dvojnásobná šampionka OKTAGON MMA, největší české a slovenské organizace smíšených bojových umění. Bantamový pás získala v srpnu 2025, muší pás na turnaji OKTAGON 87 25. dubna 2026 v Liberci. Podle jejího profilu na webu UFC je jedinou ženou mezi čtyřmi slovenskými zástupci organizace a za výkon proti Lisboe dostala bonus za výkon večera, který UFC vypsalo v oficiálním bonusovém přehledu.
Právě proto je potřeba jít přímo do jejího řádku na Fight Matrixu. Stojí tam vedle sebe hned dvě čísla.
Osmnáctka, devítka a háček, který se do zpráv nevešel
Fight Matrix je nezávislý počítačový ranking pro celé MMA, nikoli oficiální žebříček UFC. Redakce MMAmag porovnala ve vydání s datem 1. listopadu 2026 obě položky v profilu Szabové: u aktuálního pořadí stojí 18. místo v ženské muší váze, u nejvyššího kvartálního pořadí 9. místo v ženské bantamové váze k 1. říjnu 2026.
Nejde tedy o pohyb v jedné tabulce. Po debutu se Szabová propsala do pořadí Fight Matrix v ženské muší váze na 18. místo, zatímco v bantamové váze už dřív vystoupala na 9. místo. V muší tabulce má u sebe ve vydání z 1. listopadu 2026 značku NR. Tak portál označuje bojovnici, která v předchozím vydání z 25. října 2026 v tomhle pořadí vedená nebyla.
Osmnáctá pozice znamená širší světovou špičku v nezávislém pořadí, ne postavení v titulové frontě. Do oficiální patnáctky UFC ženské muší váhy se Szabová k 5. listopadu 2026 nedostala. Co z toho plyne pro její další zápas, nerozhodne kalkulačka, ale matchmaking.
Třináct výher, nula porážek a otázka na příští zápas
ANALÝZA 13 výher, žádná porážka, bonus za výkon večera, číslo 18 u nezávislého rankingu. Vypadá to na rychlý start. V oficiálním žebříčku ženské muší váhy, do kterého redakce MMAmag nahlédla, ale Szabová k 5. listopadu 2026 není, a na jejím profilu na webu UFC ani v profilu na Fight Matrixu není uvedený žádný další zápas.
Soupeřka, kterou porazila, je ve Fight Matrixu vedená na 102. místě. Jedna výhra nad takovým jménem matchmaking nepřepíše, i když přišla před časovým limitem a s bonusem. V otázkách a odpovědích na profilu UFC Szabová uvádí, že chce „soutěžit s nejlepšími bojovnicemi světa a pracovat na cestě k pásu“. Je to její cíl, ne pozice, kterou by jí kdokoli potvrdil.
Osmnáctka vedle devítky zatím říká jen tolik, že Szabová do světového pořadí patří. Jestli v něm patří nahoru, ukáže až jméno, které si pro ni UFC vybere příště.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek