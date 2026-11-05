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Před 16 lety pobouřilo veřejnost obézní batole kouřící 40 cigaret denně. Dnes je z něj sportovec

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Šokující záběry malého chlapce s cigaretou v ruce obletěly v roce 2010 celý svět. Dnes je z něj zdravý teenager a vede zcela jiný způsob života.
Před 16 lety pobouřilo veřejnost obézní batole kouřící 40 cigaret denně. Dnes je z něj sportovec

Před 16 lety pobouřilo veřejnost obézní batole kouřící 40 cigaret denně. Dnes je z něj sportovec

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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