Suarez prohrála poprvé v kariéře a popsala, co jí porážka dala. Teď chce titul a vysvětlila, proč by měla být další na řadě

Pět kol v Sydney, jedno vyhrané na kartách a první porážka v profesionální kariéře. Tatiana Suarez, 35letá americká bojovnice slámové váhy do 52 kg s bilancí 12-1 a 9-1 v UFC, odešla z klece v únoru 2025 poprvé jako poražená. Před dalším zápasem o té noci mluví jinak než kdykoli předtím. Dvě výhry v řadě má, ambici na titul taky. Redakce MMAmag k tomu otevřela bodovací lístky z toho večera a postavila je vedle toho, co Suarez říkala tehdy a co říká teď.
Co si odvezla ze Sydney kromě první porážky
Na mediálním dni před turnajem UFC Fight Night 293 v Las Vegas 4. listopadu 2026 dostala otázku na svůj jediný neúspěch. V záznamu mediálního dne, který redakce MMAmag prošla, Suarez řekla: „Z prohry si prostě vždycky něco odnesete“. Podle přepisu, který zveřejnil MMA Junkie, dodala: „Nikdy jsem nepřestala jít dopředu. Pořád jsem to zkoušela“. Porážka ji podle jejích slov posunula hlavně v hlavě a ukázala jí, že v pětikolových zápasech rozhoduje chytřejší boj.
Tehdy to znělo jinak. Dva dny po zápase, 11. února 2025, zveřejnila na svém Instagramu prohlášení, která média citovala slovy „Šampioni nepřicházejí proto, aby dostali všechno, co chtějí; přicházejí proto, aby dali všechno, co mají“ a „Výhra, prohra nebo remíza, jsem přesně tam, kde chci být“. Smíření se změnilo v nárok.
Jak přesně ta porážka vypadala v papírech, které po zápase zveřejnila organizace, je ale méně romantické než její současné vyprávění.
Co doopravdy stojí na bodovacích lístcích z UFC 312
Z bodovacích lístků, které UFC po turnaji zveřejnila, redakce MMAmag vyčetla jednomyslné rozhodnutí pro tehdejší šampionku slámové váhy Zhang Weili poměrem 49:46, 49:46 a 49:45. Podle rozpisu kol v databázi Verdict MMA dali všichni tři rozhodčí Suarez první kolo. Druhé až páté nedal Američance ani jeden z nich.
Od té noci k zápasu s Virnou Jandirobou uplyne 636 dní a vejdou se do nich dvě výhry. Tu druhou, nad Loopy Godinez, bere UFC za historickou: do zápasu se Suarez Godinez v MMA nikdo neukončil.
|Datum
|Co se stalo
|Dní od porážky
|9. 2. 2025
|prohra se Zhang Weili, UFC 312
|0
|13. 9. 2025
|výhra nad Amandou Lemos, jednomyslné rozhodnutí, 3. kolo, 5:00
|216
|11. 4. 2026
|výhra nad Loopy Godinez, submise, 2. kolo, 2:29
|426
|7. 11. 2026
|zápas s Virnou Jandirobou
|636
Jenže sebelepší série ještě není pás a mezi obojím stojí matchmaking.
Mezi smyslem a razítkem je pořád kus cesty
ANALÝZA Suarez na mediálním dni 4. listopadu 2026 řekla, že kromě Weili jsou s Jandirobou na špici divize, a proto „mi přijde logické, že budeme další na řadě na pás“. Je to její čtení situace, ne oznámení organizace.
V oficiálním žebříčku UFC a v žebříčku USA TODAY Sports/MMA Junkie redakce MMAmag dohledala dvě různá čísla: u UFC je Suarez druhá a Jandiroba třetí za šampionkou Mackenzie Dern a jedničkou Zhang Weili, u amerického magazínu třetí a čtvrtá. Ani jeden z těch seznamů nikomu nic negarantuje.
A hlavně: v dostupných oficiálních materiálech k turnaji se označení titulový eliminátor nevyskytuje. UFC ve svém představení zápasů píše o zápase se zjevnými titulovými dopady, stránka turnaje ho vede prostě jako zápas ženské slámové váhy. Dern navíc pás 15. srpna 2026 obhájila proti Gillian Robertson. Vítězka tak získá nejsilnější argument, ne příslib.
Na druhé straně klece navíc bude stát žena, která má s titulovou šancí úplně stejný nevyřízený účet.
Naproti jí půjde soupeřka se stejným restem
Virna Jandiroba, 38letá brazilská bojovnice slámové váhy s bilancí 23-4 a 9-4 v UFC, prohrála titulový zápas s Dern na body 25. října 2025 na turnaji UFC 321. Na stejném mediálním dni 4. listopadu 2026 řekla: „Jsme nahoře v žebříčku, dvojka a trojka. Takže se díváme po titulové šanci“. Souboj se Suarez označila za „střet titánů“. Podle statistické databáze UFC aktualizované 2. listopadu 2026 vede Jandiroba v divizi v celkovém čase kontroly na zemi, Suarez v jeho procentuálním podílu s 58,6 %.
Suarez chce nenechat prostor k hádkám o výsledek: „Vždycky jdu soupeřku ukončit a předvést výkon, který něco řekne“. Jejich zápas půjde na turnaji UFC Fight Night 293 hned před hlavním duelem večera a odehraje se 7. listopadu 2026 v aréně UFC APEX v Las Vegas s přenosem na Paramount+. A v kleci půjde o to, aby jedno vyhrané kolo ze Sydney nezůstalo tím nejlepším, co kdy Suarez v titulové rovině ukázala.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek