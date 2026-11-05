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Suarez prohrála poprvé v kariéře a popsala, co jí porážka dala. Teď chce titul a vysvětlila, proč by měla být další na řadě

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Z pěti kol proti šampionce vyhrála jediné. Skoro dva roky nato tvrdí, že právě ta noc z ní udělala bojovnici, která patří k pásu. Sedí to s tím, co stojí v oficiálních papírech?
Suarez prohrála poprvé v kariéře a popsala, co jí porážka dala. Teď chce titul a vysvětlila, proč by měla být další na řadě

Suarez prohrála poprvé v kariéře a popsala, co jí porážka dala. Teď chce titul a vysvětlila, proč by měla být další na řadě

Zdroj: UFC
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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