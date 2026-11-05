Slavia mohla mít na vyrovnání s Arsenalem víc času. Klíčový verdikt rozhodčích nechápe ani expert

Bylo kolem 75. minuty a Fortuna Arena tlačila Slavii dopředu. Po rohu Michala Sadílka se vápno Arsenalu proměnilo ve flipr: David Raya nedosáhl na centr, Mojmír Chytil hlavičkoval, Gabriel odvracel z brankové čáry a míč se odrazil k Wiktoru Nowakovi. Polák do něj trkl jako první. Vzápětí ho Mikel Merino zasáhl hlavou do hlavy a Nowak se skácel k zemi. Německý rozhodčí Tobias Stieler nechal hrát. VAR situaci zkoumal, ale k monitoru ho nepozval. Slavia nakonec snížila až v 90. minutě a body zůstaly Londýňanům. Proč verdikt rozdělil i odborníky, co k podobným soubojům říkají pravidla a kolik mohl ten okamžik Slavii stát?
Míč první, pak hlava
Výsledek je tvrdý fakt. Slavia Praha podlehla Arsenalu 1:2, v poločase prohrávala 0:2. Hosté udeřili brzy: v 9. minutě skóroval Noni Madueke, ve 38. minutě přidal Viktor Gyökeres. Utkání sledovalo 19 308 diváků; kompletní sestavy i rozhodčí tým Stieler, Koslowski a Weickenmeier uvádí oficiální zápis SK Slavia Praha.
Sporný moment ale přišel ve chvíli, kdy domácí konečně dýchali Arsenalu na záda. Nowak mluví jasně. „Podle mě to penalta byla,“ zopakoval v klubovém rozhovoru a vysvětlil, že se míče dotkl jako první a teprve pak dostal ránu do hlavy. Merino podle popisu Sport.cz zasáhl soupeře nechtěně, to ale samo o sobě nerozhoduje. Neúmyslný faul je pořád faul.
Jindřich Trpišovský volil opatrnější tón. Penalta podle něj „mohla být“ a za sebe řekl, že byla. Zároveň ale připustil, že VAR v evropských pohárech vrací jen minimum situací a hlavní rozhodčí má na posouzení vteřinu. Kapitán Tomáš Holeš střet na vlastní oči neviděl. Když se Stielera ptal, dostal od něj po kontrole jednoslovnou odpověď: nic.
Noha, nebo hlava?
Nejostřejší argument nepřišel z kabiny, ale ze sociálních sítí. Bývalý záložník Zdeněk Folprecht podle citace Football Clubu napsal na X, že když hráč odehraje míč nohou a soupeř ho pozdě kopne, píská se penalta bez dlouhého přemýšlení. U hlavičkového souboje by podle něj měla platit stejná logika. Pozdní zásah hlavou do hlavy je přece taky pozdní zásah.
Ta úvaha míří přesně do mezery, kterou pravidla nechávají otevřenou. Pravidlo 12 IFAB nezná zvláštní kategorii „hlavičkový souboj“. Pracuje se třemi stupni: neopatrný, bezohledný a provedený nepřiměřenou silou. Mezi přestupky, za které se nařizuje přímý volný kop a ve vápně penalta, patří vražení, výskok na soupeře i udeření hlavou. Klíčová otázka tedy nezní, kdo byl u míče první, ale jestli šlo o přestupek, nebo o nešťastnou srážku.
Ještě konkrétnější je UEFA Clear Line, tedy vodítko, podle kterého se rozhoduje v pohárech. Říká, že samotné první zahrání míče útočníkem nestačí. VAR má doporučit penaltu, pokud útočník jasně hraje míč první a obránce přijde pozdě, zasáhne ho významnou silou nebo bezohledně. U normální fotbalové kolize nebo nejasného prvenství u míče zasahovat nemá.
Celý spor se tak smrskává na jediné slovo: kolize. Kdo viděl Nowaka u míče jasně prvního a Merina přilétat s hlavou pozdě, má v textu UEFA oporu pro penaltu. Kdo viděl dva hráče jdoucí po stejném odraženém míči, najde tam stejně pevnou oporu pro opak.
Podle nás má Folprecht pravdu v jedné věci. Pozdní kopnutí do kotníku je pro rozhodčí čitelný obraz, který mají naučený. Hlava do hlavy splývá s představou dvou hráčů, kteří se prostě srazili. UEFA přitom kontakty do hlavy bere vážně. Ve svých technických vysvětleních VAR z ročníku 2025/26 uvádí zápas Monaka s Manchesterem City, kde byla dodatečně nařízena penalta po zásahu nohou do hlavy, a utkání Paris Saint-Germain s Tottenhamem s dodatečným trestem za loket do hlavy. Totožný případ hlavičkového souboje hlavou do hlavy jsme ale nedohledali. A právě tady je díra, na kterou Slavia ve středu večer doplatila.
Proč VAR mlčel a proč protest nic nezmění
Videorozhodčí podle Pravidla 5 IFAB nepřerozhoduje každý sporný kontakt. U penalt smí zasáhnout jen při jasné a zjevné chybě nebo při vážném přehlédnutém incidentu. Pokud ve Stielerově verdiktu viděl obhajitelný výklad, protokol mu velel zůstat stranou.
Bývalý rozhodčí Petr Janda ve studiu Nova Sport přidal postřeh, který celou věc trefně shrnuje. Kdyby Stieler penaltu pískl, VAR by podle něj nezasáhl ani tehdy a penalta by platila. Jinými slovy: šlo o situaci, v níž by obstálo obojí. Takové momenty se rozhodují na hřišti, ne v kamionu s monitory. Oficiální stanovisko komise rozhodčích ani vyjádření aktivního sudího k zákroku zatím k dispozici nejsou.
Formální cesta existuje, ale vede do zdi. UEFA připouští protest do 24 hodin po zápase s poplatkem zhruba 25 tisíc korun. Nelze ho ovšem podat proti faktickému rozhodnutí rozhodčího, přičemž neodpískaná penalta je učebnicovým příkladem takového rozhodnutí. Slavia se může nanejvýš neformálně ptát na výklad. Výsledek se nezmění.
Poločas, který dává naději
Kolik tedy verdikt Slavii vzal? Jistý bod ne. Penaltu by bylo nutné proměnit a pak dát ještě jeden gól. Vzal jí ale reálnou a časově významnou cestu zpět. Snížení na 1:2 v 75. minutě by domácím nechalo čtvrthodinu plus nastavení, dohromady zhruba 15 až 20 minut. Nowakův skutečný gól přišel až v 90. minutě a po něm zbývalo pět minut nastavení.
Čísla navíc ukazují, že nešlo o zbožné přání. Podle Opta Analyst měla Slavia po přestávce 16 střel, šest z nich na bránu, s hodnotou očekávaných gólů 2,17. Arsenal za stejných 45 minut vystřelil čtyřikrát za 0,19 xG. Trpišovský přirovnal první poločas k zápasu s Tysonem. Ve druhém pražský tým tlačil k lanům soupeře sám.
Chytil po zápase pro Seznam Zprávy připustil, že nejbolestivější byla 83. minuta. Kdyby Kubiakova hlavička skončila v síti, Slavia by podle něj s několika minutami navíc Arsenal „obrala“. V nastavení se domácí ještě dvakrát dostali na dostřel, jenže balon jim nesedl. Tribuny přesto po závěrečném hvizdu tleskaly.
Tabulka nepustí
Potlesk body nepřipíše. Slavia má po čtyřech kolech ligové fáze jediný bod, bilanci bez výhry s jednou remízou a třemi porážkami a skóre 5:9. V tabulce 36 týmů jí patří 34. místo, přitom do vyřazovací fáze postupuje prvních 24. Arsenal je s deseti body třetí a dál bez porážky.
K tomu přibyl smutný rekord. Slavia nevyhrála v Poháru mistrů a Lize mistrů 23 zápasů po sobě, čímž se podle Opty vyrovnala AEK Atény a Steaue Bukurešť.
Zbývající program nedává mnoho prostoru k chybám:
|Datum
|Soupeř
|Místo
|25. 11. 2026, 18:45
|Villarreal
|doma
|8. 12. 2026
|Bayern Mnichov
|venku
|19. 1. 2027
|FC Porto
|venku
|27. 1. 2027
|Aston Villa
|doma
Dá se čekat, že o osudu Slavie rozhodnou hlavně dva domácí zápasy. Bez výhry nad Villarrealem nebo Aston Villou se jí hranice postupu vzdálí tak, že ji už žádný druhý poločas nedožene.
Z utkání s Arsenalem si Slavia odnáší porážku, rekordní sérii a obraz Nowaka ležícího ve vápně s rukou na hlavě. Pokud UEFA někdy dopíše do svých vodítek, že pozdní hlava váží stejně jako pozdní kopačka, bude to pro Pražany jen malá útěcha. Body z 4. listopadu už jim nikdo nevrátí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner