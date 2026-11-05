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Citrony mohou zůstat čerstvé výrazně déle. Mísa s ostatním ovocem však patří k nejhorším místům pro jejich skladování

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Citrony jsou v kuchyni nepostradatelnou surovinou. Při špatném skladování však velmi rychle ztrácí svoji šťavnatost. S těmito triky budete mít po ruce čerstvý citron vždy, když bude třeba.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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