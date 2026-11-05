Smrti se nejvíc bojí lidé mezi 40. a 50. rokem. Po šedesátce strach klesá, příčinou je změna v kognitivním zpracování hrozeb

Čtyřicátník ráno odveze děti do školy, cestou volá rodičům, kterým přibývají diagnózy, a v práci řeší projekt, který má vydržet dalších deset let. Právě v tomhle období života vychází obava z konce nejvýš. Japonský výzkum postojů ke smrti změřil strach na škále od 9 do 45 bodů. Skupina 40 až 49 let v něm dosáhla průměru 23,7 bodu, nejvíce ze všech sledovaných ročníků. Pak už křivka klesá. Padesátníci mají 22,1 bodu, šedesátníci 20,4 a sedmdesátníci 19,8. Spočítali jsme, že mezi čtyřicátými a šedesátými lety ubude zhruba 14 procent strachu. Blízkost smrti tedy úzkost nezvyšuje, spíš naopak. Stáří podle všeho přináší jiné psychologické nástroje, jak s konečností zacházet.
Strach ze smrti podle věku: čtyřicátníci na vrcholu
Japonská škála ATD (Attitude toward Death, tedy postoj ke smrti) sledovala postoje ke smrti u více než dvou tisíc respondentů. Samotnou subškálu strachu vyplnilo 2 245 lidí ve věkových skupinách od čtyřiceti do více než osmdesáti let. Jen ve skupině 40 až 49 let odpovídalo 551 účastníků, takže průměr se neopírá o hrstku dotazníků.
Věková skupina Průměrné skóre strachu (9 až 45 bodů) Změna oproti skupině 40 až 49 let 40 až 49 let 23,7 výchozí hodnota 50 až 59 let 22,1 −7 % 60 až 69 let 20,4 −14 % 70 až 79 let 19,8 −16 %
Tabulka ukazuje jasný sestup bez výkyvů. Každá další dekáda přináší o něco klidnější vztah ke smrtelnosti. Nejvýraznější ústup proběhne mezi padesátkou a šedesátkou, kdy skóre poklesne o 1,7 bodu.
Podle nás dává vrchol ve středním věku dobrý smysl. Člověk po čtyřicítce poprvé citelněji vnímá, že čas je omezený, a přitom na jeho bedrech leží nejvíc závazků. Děti ještě nejsou samostatné, rodiče potřebují péči, hypotéka běží a řada plánů zůstává rozpracovaná. Japonská studie tuto příčinu přímo netvrdí, jde o redakční úvahu. S daty ale ladí.
Po šedesátce se křivka strachu zplošťuje
Mezi šedesátníky a sedmdesátníky se průměr posune už jen o 0,6 bodu, tedy asi o tři procenta. Hlavní zlom se odehraje dřív, mezi čtyřicítkou a šedesátkou. Potom se obava ustálí na nižší hladině a dál téměř neklesá.
Podobný směr potvrzuje rozsáhlá americká práce psychologa Williama Chopika z roku 2017. Publikoval ji odborný časopis Death Studies a dostupná je v databázi
PubMed. Chopik kombinoval dva přístupy. V průřezovém souboru porovnal 2 363 dospělých různého věku. Druhou skupinu, 9 815 lidí, sledoval čtyři roky. Úzkost ze smrti slábla napříč životem v obou případech. Longitudinální část je přitom cenná, protože sleduje stejné osoby v čase a nemíchá věk s rozdíly mezi generacemi.
Stejným směrem ukazuje i domácí materiál. Akademický text katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci uvádí, že při ověřování škál postojů ke smrti se vliv věku projevil jedině u strachu. Ten s každou dekádou klesal v průměru o 0,2 směrodatné odchylky. Číslo zní abstraktně, ale znamená plynulé a opakovatelné ubývání tísně.
Jak starší psychika třídí hrozby
Pojem „změna v kognitivním zpracování hrozeb“ zní akademicky. Popisuje však něco docela civilního: psychika začne jinak filtrovat a vyhodnocovat informace, které ji ohrožují. Myšlenka na smrt nezmizí, jen přestane mít takovou sílu ovládnout den.
Chopik ve své studii zdůrazňuje roli blízkých vztahů. Sociální opora podle jeho dat předpovídala nižší úzkost ze smrti v čase, a to i po zohlednění zdravotního stavu a chronických nemocí. Vztahy podle něj plní emočně regulační funkci. Pomáhají lidem tlumit nepříjemné pocity dřív, než přerostou v trvalou úzkost.
Odborná literatura k tomu přidává další vysvětlení. Starší lidé častěji pociťují, že život prožili naplno. Mají méně nezaopatřených blízkých, o které by se museli strachovat. Smrt v jejich okolí se stává běžnější součástí světa, a tím pádem méně cizí. Přehledová studie z roku 2026 v časopise Journal of Religion and Health tyto faktory jmenuje mezi možnými důvody, proč se obava po šedesátce stabilizuje.
Zajímavý pohled nabízí teorie zvládání děsu ze smrti (terror management theory). Metaanalýza z roku 2010 shrnula 164 odborných článků a 277 experimentů. Ukázala, že připomenutí vlastní smrtelnosti vede lidi k tomu, že se pevněji drží svých hodnot, identity a skupiny, do které patří. Průměrný efekt dosáhl hodnoty r = 0,35, což psychologové považují za středně silný vliv. V tomto světle dává smysl, že ve věku, kdy je strach nejostřejší, roste i potřeba opřít se o rodinu, víru nebo vlastní odkaz.
Samotná víra přitom automatickým lékem není. Zmíněná studie z roku 2026 pracovala s reprezentativním vzorkem 3 010 Američanů. Podle jejích výsledků chrání hlavně jasné přesvědčení, ať náboženské, nebo světské. Rizikovější je pochybnost a vnitřní rozpolcenost. Negativní obraz Boha nebo nejistý vztah k němu mohou úzkost dokonce zesilovat.
Buňky odpočítávají, mysl se smiřuje
Biologie stárnutí běží vlastním tempem. V prosinci 1961 publikovali Leonard Hayflick a Paul Moorhead práci o pěstování lidských buněk v laboratoři. Zjistili, že se buňky nemohou dělit donekonečna. Později se pro tuto hranici ustálil název Hayflickův limit. Následující dekáda přinesla vysvětlení v podobě telomer, opakujících se úseků DNA na koncích chromozomů. Ty se při každém dělení buňky zkracují, a když jsou příliš krátké, buňka se přestane úspěšně dělit a odumírá.
Tělo tak s přibývajícími lety objektivně spěje ke konci. Psychika přesto jde opačným směrem a strach u ní slábne. Telomery úzkost nevysvětlují, slouží spíš jako kontrapunkt. Zatímco buňky ztrácejí rezervu, mysl často získává klid, který ve čtyřiceti chyběl.
Česká data k tématu existují, i když věkový průběh strachu přímo neměří. Výzkumná zpráva agentury STEM pro
Centrum paliativní péče z října 2025 oslovila 1 001 dospělých. Osobní zkušenost s úmrtím blízkého člověka má víc než tři čtvrtiny populace. Celých 71 procent Čechů by si přálo zemřít doma. Strach ze smrti ve středním věku: co skutečně pomáhá
Věkový pokles úzkosti uspíšit nelze. Psychologické intervence však strach zmírnit umějí. Metaanalýza 15 randomizovaných studií, kterou v roce 2018 zveřejnil Journal of Anxiety Disorders a kterou lze dohledat v databázi
PubMed, zjistila u psychosociálních postupů celkově malý až střední účinek. Kognitivně behaviorální terapie vyšla oproti kontrolním skupinám výrazně nejlépe. Autoři však upozorňují, že studií bylo málo a jejich kvalita kolísala.
Pro člověka mezi čtyřicítkou a padesátkou z výzkumů vyplývá několik praktických kroků:
Pečovat o blízké vztahy. V Chopikových datech předpovídala sociální opora nižší úzkost i po letech. Ujasnit si hodnoty a smysl. Pevné přesvědčení podle výzkumů funguje jako psychologický nárazník. Neodkládat terapii, pokud strach přeroste únosnou mez. Nejlépe obstála kognitivně behaviorální terapie.
Občasné myšlenky na smrt po pohřbu, při vážné diagnóze, narození dítěte nebo bilancování v polovině života jsou přirozené. Odborníka stojí za to vyhledat ve chvíli, kdy úzkost trvá týdny až měsíce, ruší spánek nebo vyvolává záchvaty paniky. Varovným signálem je také nutkavé kontrolování zdraví, vyhýbání se běžným činnostem nebo situace, kdy tíseň začne poškozovat vztahy či práci.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková