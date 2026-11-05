Svatomartinský košt láká davy. Za vínem míří polští turisté i japonské televizní štáby

Svátek svatého Martina si lidé spojují především s tradiční husí pečínkou. Ta ale podle Vinařského fondu ČR v poslední době zastínila mladé víno, které k oslavám 11. listopadu také neodmyslitelně patří. Fond se proto letos rozhodl víno znovu dostat do popředí
„Husa zkrátka začala převažovat a víno se stalo jen doplňkem. Vinaři si stěžovali, že se pořádají svatomartinské hody klidně víkend předem,“ vysvětluje pozadí rázného kroku ředitel Vinařského fondu Zbyněk Vičár.
Restaurace totiž často lákají na svatomartinské menu v předstihu, ovšem zaměřují se čistě na jídlo. Skutečné svatomartinské víno na nich úplně chybí, protože se smí otevřít až 11. listopadu. Do letošních kampaní koštu se tak drůbež vůbec nedostala.
Přísnější hodnocení a vzdor nepřízni počasí
Ačkoliv tradiční Svatomartinský košt nabídne k ochutnání rovnou stovku vybraných vzorků z Čech a Moravy, celková nabídka na trhu bude podstatně širší. Víno letos představí 67 vinařství. Ta podle počtu objednaných uzávěrů a záklopek vyprodukují odhadem na 1,6 milionu lahví.
I když produkce zaznamenala zhruba patnáctiprocentní pokles oproti předchozímu ročníku, vinaři si mohou oddychnout. Vzhledem k tomu, že letošní úroda byla o 30 % horší, očekávaly se mnohem dramatičtější propady. Důraz se letos kladl především na kvalitu – laťka pro udělení známky Svatomartinské se zvedla z loňských 80 na 82 bodů. Tímto přísnějším sítem neprošlo 13 % přihlášených vín. Platí přitom nekompromisní pravidlo: pod značkou se smí prodávat pouze to, co se urodilo letos.
Program spojil tradici s modernou
Již jednadvacátý ročník akce se ponese v duchu inovací. Slavnosti odstartují v 10:00 tradičním žehnáním vína v kostele svatého Tomáše na Moravském náměstí. Odtud se vydá průvod na náměstí Svobody, kam v 10:45 dorazí svatý Martin na bílém koni, kterého ztvární herec Městského divadla Petr Štěpán. Přesně v 11:00 dojde k symbolickému otevírání lahví a rozlévání.
Dopolední blok od obstará tradiční cimbálová muzika Jožky Šmukaře, odpoledne ovšem pódium ovládne mladé seskupení NEKAPELA a taneční skupina WITH FLOW DANCE COMMUNITY. Závěr rozproudí devítičlenná funky kapela Sajmon a Garfunkers se svou výraznou dechovou sekcí.
„Chceme, aby si zde našly své místo všechny generace, proto jsme letos program obohatili o moderní hudbu a tanec,“ říká Vičár.
Program:
10:00 – Žehnání vína v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí a následný průvod
10:45 – Slavnostní zahájení a příjezd sv. Martina na bílém koni
11:00 – Slavnostní otevření symbolické láhve Svatomartinského vína
11:30–13:30 – Cimbálová muzika Jožky Šmukaře
15:00–16:00 – NEKAPELA
16:30–16:45 – WITH FLOW DANCE COMMUNITY
17:30–18:30 – SAJMON & GARFUNKERS
Japonci s kamerami a Poláci v autobusech
Na akci tradičně dorazí mezi dvěma až třemi tisíci lidí, už dávno nejde jen o lokální událost. Letos na ni zamíří televizní štáby z japonských stanic Fuji TV, Asahi Broadcasting a Yamazaki TV, které z brněnského náměstí udělají exotickou reportáž pro asijské publikum.
Ještě masivnější je ale zájem z nedalekého Polska. „Aktuálně víme o minimálně čtyřech autobusech, což je zhruba dvě stě Poláků, a zájezd sem nabízí hned šest tamních cestovek. Rozhodně na ně chceme cílit i v dalších letech,“ říká Vičár s tím, že pro polské turisty je Česko ideální tranzitní zemí při cestách na jih, máme s nimi nekonfliktní historii a víno je zde vyjde výrazně levněji.
Mladí nepijí, vinaři sází na vodu s vůní vína
Za inovacemi letošního ročníku stojí i tvrdá data o měnící se společnosti. Vinaři totiž bojují s obecným poklesem spotřeby a odklonem mladé generace od alkoholu.
Marketing proto necílí na lidi pod 25 let, u kterých se zájem o víno buduje těžko. Místo toho fond reaguje na raketový, třicetiprocentní nárůst popularity perlivých vín. Přichází s novinkou v podobě sycené vody nesoucí aroma vína.
Vlčí máky v klopě a čipový systém
Návštěvníky čeká čipový systém – startovací balíček s katalogem a sklenicí vyjde na místě na 80 Kč (v předprodeji o dvacetikorunu levněji) a 50 mililitrový vzorek pak stojí 15 korun. Letošní ročník má navíc charitativní přesah díky spolupráci s Ministerstvem obrany a sbírkou Vlčí mák.
Jestli všechny tyto novinky budou stačit k oživení zájmu, se ukáže už v prosinci. Právě na konec roku totiž organizátoři chystají velkou diskuzi o tom, kam Svatomartinský košt v dalších letech posunout.