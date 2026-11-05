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Svatomartinský košt láká davy. Za vínem míří polští turisté i japonské televizní štáby

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Brno 11. listopadu opět přivítá oslavy mladého vína, tentokrát ale v novém kabátě. Z propagace Svatomartinského koštu mizí husa a akce láká na přísněji hodnocená vína. Z akce se navíc stává mezinárodní událost pod drobnohledem polských turistů a japonských televizí.
Svatomartinský košt láká davy. Za vínem míří polští turisté i japonské televizní štáby

Svatomartinský košt láká davy. Za vínem míří polští turisté i japonské televizní štáby

Zdroj: Národní vinařské centrum
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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