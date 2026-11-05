Celebrity sledovali drama Slavie s Arsenalem. Na VIP tribuně se sešla nečekaná společnost

Středa 4. listopadu 2026, devět večer, téměř dvacetitisícový Eden. Po devíti minutách vedl Arsenal, ve 38. minutě zvýšil a o zápase se zdálo být rozhodnuto. Jenže druhý poločas otočil náladu stadionu: Slavia zasypala anglický velkoklub střelami a gól Wiktora Nowaka v 90. minutě přišel jen o chvíli později, než by bylo potřeba. Večer, který nabídl tolik dramatu na trávníku, sledovala z VIP sektoru sestava, jaká se nesejde ani na každém státním svátku: Vladimír Šmicer, předseda Sněmovny Tomio Okamura, bývalý premiér Jiří Paroubek, dva ministři a pražský primátor. Jedna tribuna, několik politických generací.
Poločas, který Arsenal vyhrál, a poločas, který mu utekl
Hosté začali přesně tak, jak se od evropského favorita čeká. Noni Madueke otevřel skóre v 9. minutě, Viktor Gyökeres přidal druhý gól ve 38. minutě. Slavia v prvním poločase podle statistiků Opty vyslala jedinou střelu a ani ta nemířila na branku.
Pak se tým Jindřicha Trpišovského jako by vyměnil. Podle analýzy Opta Analyst měla Slavia po přestávce 16 střel v hodnotě 2,17 očekávaného gólu, šest z nich na branku. Arsenal za stejnou dobu vystřelil čtyřikrát a jeho šance dohromady vydaly na 0,19 očekávaného gólu. Takový nepoměr se proti týmu z londýnské špičky jen tak nevidí.
Šance přicházely ve vlnách:
- David Raya vytáhl nebezpečnou střelu Oskara Kubiaka,
- Gabriel odvracel hlavičku Tomáše Chytila přímo z brankové čáry,
- Kubiak později hlavičkoval do tyče,
- Nowak v 90. minutě konečně snížil na 1:2.
Na druhé straně si pozornost zasloužil debutující brankář Nazar Domčak, jehož zákroky proti Mikelu Merinovi nedovolily Arsenalu zápas uklidnit třetím gólem. Podle nás právě on udržel Slavii ve hře dost dlouho na to, aby závěr vůbec mohl být dramatický.
Kdo všechno se díval z VIP
Seznam hostů, který zveřejnil Blesk Sport, připomíná průřez českou veřejnou scénou. Fotbalový svět zastupovali Šmicer, vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem a slávistická ikona, a předseda fotbalové asociace David Trunda, který dřív Slavii vedl jako generální ředitel. Nechyběli ani hráčští agenti Pavel Paska a David Nehoda junior a kardiochirurg Jan Pirk.
Politická část byla ještě pestřejší. Z bývalých politiků přišli Paroubek, Ivan Langer a Vladimír Dlouhý. Současnou moc zastupovali Okamura jako předseda Poslanecké sněmovny, ministr školství Robert Plaga a místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna. Za Prahu dorazil primátor Bohuslav Svoboda i jeho náměstek Petr Hlaváček, kterého hnutí STAN v březnu zvolilo kandidátem na primátora. Blesk ho proto označil za možného Svobodova nástupce.
Proč přišli právě Okamura s Paroubkem, zdroje neuvádějí. Zasedací pořádek ani konkrétní rozhovory mezi hosty také zdokumentované nejsou. Blesk Sport svůj výčet glosoval tím, že se politici v pohnuté době chtěli ukázat. Jde o komentář redakce, nikoli o doložený motiv. Bez ohledu na důvody však jedna skutečnost zůstává: v jednom sektoru se sešli lidé, kteří by se jinak potkali spíš v televizní debatě.
Eden jako společenský salon
Za celou scénou podle nás stojí tři věci: soupeř z absolutní evropské špičky, vyprodaná aréna a klub, jeho zázemí přirozeně propojuje sport, byznys a politiku. Slavii přes společnost Fulleren ovládá struktura podnikatele Pavla Tykače a fotbalovou asociaci vede bývalý slávistický šéf. Pozvánka do VIP na Arsenal tak není jen vstupenkou na fotbal.
Nejde ani o výjimku. Už v září na zápas s Lens přišli Šmicer, Trunda, Jiří Mareš, Tykač, Vlastimil Tvrdík, hokejisté Patrik Eliáš, Roman Červenka a Jakub Mucha, politici Alexandr Vondra a Jan Skopeček nebo atletka Zuzana Hejnová. Proti Arsenalu se ale výčet výrazně zpolitizoval. Místo hokejistů a showbyznysu dorazili ministři, předseda Sněmovny a obě hlavní pražské tváře před komunálními volbami.
Proč porážka bolí víc, než ukazuje skóre
Na hřišti se historie s Lens částečně zopakovala. I tehdy Slavia doma prohrála o gól, a to 2:3. Rozdíl je v tom, že s Arsenalem se k životu probrala až za stavu 0:2. Po čtyřech kolech má na kontě jedinou remízu s Fenerbahçe (2:2), porážku na hřišti Sabahu 0:2 a dvě těsné domácí prohry. Celkem tedy jeden bod.
Formát ligové fáze je neúprosný. První osmička postupuje přímo do osmifinále, týmy na 9. až 24. místě hrají vyřazovací předkolo a zbytek končí. Postup je pro Slavii stále matematicky možný, zbývají jí však zápasy s Villarrealem, Bayernem, Portem a Aston Villou. Bodovat musí hned.
Statistikové přidali ještě nepříjemnější číslo. Slavia podle Opty vyrovnala nejdelší sérii bez výhry v historii Poháru mistrů a Ligy mistrů, tedy 23 zápasů. Trpišovský se zároveň zapsal mezi trenéry s nejdelší čekací dobou na vítězství v soutěži.
Odveta s Arsenalem nebude, ligová fáze přináší osm různých soupeřů. Nejbližší domácí příležitost přijde ve středu 25. listopadu od 18:45, kdy do Edenu přijede Villarreal. Ligu mistrů v Česku vysílá Oneplay na kanálech Nova Sport 3 až 6.
Po posledním hvizdu se Eden rozcházel s pocitem, že tentokrát chyběl jen kousek. Politici z VIP sektoru odcházeli zpátky do svých táborů, hráči do kabiny s tyčí a brankovou čárou v hlavě. Pokud se Slavia proti Villarrealu dočká prvního vítězství, bude na tribuně nejspíš opět plno.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta