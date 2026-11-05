Napětí ve Ferrari. Leclerc a Hamilton si incident vyříkají

Vztahy v garáži Ferrari procházejí první vážnou zkouškou. Incident mezi Charlesem Leclercem a Lewisem Hamiltonem z prvního kola Velké ceny Mexika se stal hlavním tématem dozvuků závodu. Monacký závodník se pokusil o manévr ve čtvrté zatáčce, oba týmoví kolegové však probrzdili a vyjeli mimo trať. Leclerc si zkrátil cestu přes trávu v páté zatáčce a vrátil se do čela, zatímco Hamilton při návratu ztratil pozici ve prospěch Maxe Verstappena.
Sportovní komisaři udělili Leclercovi pětisekundový trest za předjetí mimo trať a získání trvalé výhody. Běžná desetisekundová penalizace byla zmírněna kvůli faktu, že mimo trať skončil i Hamilton a incident se odehrál v divokém úvodním kole. Ferrari trest odbavilo při plánované zastávce v boxech, což Leclercovi v čistém vzduchu umožnilo minimalizovat ztráty. Závod nakonec ovládl Verstappen před druhým Hamiltonem, zatímco Leclerc dojel čtvrtý.
Hamilton neskrýval zklamání z vývoje situace i ze způsobu, jakým tým incident vyřešil. Leclerc po dojezdu potvrdil, že mezi oběma piloty proběhne vyjasnění situace.
„Samozřejmě si o tom promluvíme. Nevím, jestli byl naštvaný přímo na mě, protože i jeho manévr byl hodně na hraně,“ uvedl Leclerc. „Myslím, že ho spíš štvala celá ta situace a způsob, jakým se řešil incident ve čtvrté a páté zatáčce včetně udělené penalizace. O tomhle si určitě musíme popovídat.“
Zároveň se rozpoutala debata o tom, zda systém trestů v podobných případech funguje spravedlivě. Ačkoliv předzávodní pokyny jezdcům ukládaly vrátit neoprávněně získanou pozici před dvanáctou zatáčkou, Leclerc díky volné trati trest hravě neutralizoval. Sám monacký pilot však upozorňuje, že problém tkví spíše v designu tratí než v konkrétních jezdcích.
„Na papíře se musíte držet pravidel, i když v některých scénářích získáte víc než soupeř,“ vysvětlil Leclerc. „Podle mě zkrátka potřebujeme okruhy, které nám nedovolí zahrávat si s těmito limity a šedými zónami. Chápu, že to lidé vnímají negativně, ale taková je realita.“