Google vám dá jen 15 GB zdarma a pak chce peníze. Uvolnit zdarma místo v Gmailu, Fotkách i Disku jde ale za pár minut

Těch 15 GB není 15 gigabajtů pro každou službu zvlášť. Jde o jeden společný limit, do kterého se počítají e-maily a jejich přílohy v Gmailu, soubory na Disku Google i zálohované fotky a videa ve Fotkách Google. Na Androidu se do stejné kvóty od roku 2024 započítávají také zálohy WhatsAppu, což řadu lidí překvapí. Když limit vyčerpáte, Gmail přestane odesílat i přijímat e-maily, Disk odmítne nahrávat nové soubory a Fotky Google přestanou zálohovat další obsah. Google v takové chvíli nabízí jako jedno z řešení předplatné Google One. Než ale sáhnete po platební kartě, zkuste nejprve věnovat pár minut úklidu. Možná se vám podaří uvolnit několik gigabajtů úplně zdarma.
Zjistěte, co vám zabírá nejvíc místa
Než začnete mazat, potřebujete zjistit, kde se problém skrývá. Otevřete správce úložiště Google One nebo v některé z aplikací Google klikněte na možnost „Spravovat úložiště“. V přehledu uvidíte, kolik místa zabírají jednotlivé služby: Gmail, Disk Google a Fotky Google. U mnoha lidí jsou největšími žrouty prostoru staré fotky a videa uložené v původní kvalitě. Jindy vás ale může překvapit zapomenutý archiv ZIP na Disku nebo tisíce nepotřebných newsletterů v Gmailu. Bez tohoto přehledu byste mazali naslepo.
Tři rychlé zásahy, které zaberou za minuty
Gmail: Začněte tím nejjednodušším: vysypte složky Spam a Koš, protože i jejich obsah se může započítávat do úložiště. Potom do vyhledávacího pole zadejte has:attachment larger:10M. Zobrazí se vám zprávy s přílohami většími než 10 MB. Projděte staré faktury, prezentace z roku 2018 nebo fotky od tety a smažte vše, co už nepotřebujete. Pokud chcete najít ještě starší zprávy s přílohami, zkuste příkaz older_than:2y has:attachment. Smazané e-maily se přesunou do Koše, kde obvykle zůstávají 30 dní, než jsou automaticky odstraněny. Pokud chcete místo uvolnit hned, vysypte Koš ručně.
Disk Google: V levém panelu klikněte na „Úložiště“. Soubory se automaticky seřadí podle velikosti, takže snadno najdete ty největší. Duplicity však Google sám systematicky nevyhledává, a proto je budete muset odhalit ručně. Zkontrolujte také sekci Zálohy a možnost Spravovat aplikace. Mohou se v nich skrývat staré zálohy telefonů nebo skrytá data aplikací. Důležitý detail: soubory ve složce „Sdíleno se mnou“ se do vašeho limitu nezapočítávají, dokud si nevytvoříte jejich vlastní kopii.
Fotky Google: Otevřete Nastavení Fotek → Zálohování → Spravovat úložiště. Aplikace vám nabídne kategorie obsahu, který můžete promazat, například rozmazané snímky, snímky obrazovky nebo velká videa. Další možností je převést dříve nahrané fotky z původní kvality do úsporné kvality. Tím se zmenší jejich velikost a může se snížit i kvalita obrazu. Pozor ale na to, že původní soubory tímto postupem nahradíte úspornějšími verzemi a ke ztracené kvalitě se už nemusíte dostat. Pokud si chcete originály zachovat, nejprve si je stáhněte například prostřednictvím služby Google Takeout. Ta vám umožní data exportovat, ale z úložiště Google je sama neodstraní.
Kdy se změna projeví, a na co si dát pozor
Samotné mazání může trvat jen několik minut, přepočítání využitého úložiště ale déle. Google výslovně uvádí, že uvolněné místo se v přehledu úložiště může projevit až za 48 až 72 hodin. Pokud tedy po důkladném úklidu nevidíte okamžitou změnu, nemusí to znamenat, že se soubory nesmazaly.
Zvláštní pozornost věnujte Fotkám Google. Pokud máte v telefonu zapnuté zálohování a smažete fotku přímo v aplikaci Fotky Google, může se odstranit nejen z cloudu, ale také z telefonu a dalších zařízení, na kterých používáte stejný účet a zapnuté zálohování. Chcete-li uvolnit cloudové úložiště a zároveň si fotky ponechat v telefonu, nejprve si ověřte, jak je máte uložené, a teprve potom je odstraňujte. Samotné vypnutí zálohování totiž nezaručuje, že smazání v aplikaci neovlivní místní kopie.
Vyplatí se spíš zaplatit, nebo přejít jinam?
Česká stránka Google One může zobrazovat ceny v eurech. Při kurzu ČNB 24,34 Kč za euro vychází tarif Basic se 100 GB na zhruba 48 Kč měsíčně, varianta s 2 TB na 243 Kč a tarif s 5 TB přibližně na 535 Kč měsíčně. Jde o orientační přepočet; skutečná cena se může lišit podle aktuální nabídky a způsobu účtování.
Přechod ke konkurenci kvůli větší bezplatné kapacitě nemusí dávat smysl. Apple iCloud nabízí zdarma 5 GB a Microsoft OneDrive rovněž 5 GB cloudového prostoru. Outlook.com k tomu poskytuje samostatných 15 GB pro e-maily, které se nezapočítávají do kapacity OneDrivu. Google se svými 15 GB sdílenými mezi několika službami tak stále nabízí poměrně štědrý bezplatný prostor.
Pár minut strávených hledáním velkých příloh v Gmailu a procházením doporučených kategorií ve Fotkách Google vám může ušetřit několik gigabajtů. Než tedy kliknete na „Upgradovat“ a začnete za další úložiště platit, zkuste nejprve udělat pořádek v tom, co už máte uložené.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík