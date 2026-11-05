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Kruhový objezd u Havířova projde opravou. Řidiče zdrží dvakrát

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Dennívýzva
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Velký kruhový objezd na příjezdu do Havířova od Ostravy projde během listopadu opravou. Práce se uskuteční ve dvou etapách od 6. do 8. a od 20. do 22. listopadu. Řidiči musejí počítat s omezením provozu a možným zdržením.
Kruhový objezd u Havířova projde opravou. Řidiče zdrží dvakrát

Kruhový objezd u Havířova projde opravou. Řidiče zdrží dvakrát

Zdroj: Statutární město Havířov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 15:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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