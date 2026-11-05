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Ondřej Hejma promluvil o zákulisí SuperStar. Aneta sedávala v koutě, kvůli Šárce Vaňkové měl obavy

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Ondřej Hejma patřil k nejvýraznějším porotcům první české SuperStar. Po více než dvaceti letech zavzpomínal na Anetu Langerovou, která se podle něj v zákulisí držela stranou ostatních a místo večírků dávala přednost klidu. Připomněl také bouřlivé reakce diváků na své výroky o Šárce Vaňkové. Některé zásilky od fanoušků tehdy jeho rodinu dokonce znepokojovaly.
AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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