Ondřej Hejma promluvil o zákulisí SuperStar. Aneta sedávala v koutě, kvůli Šárce Vaňkové měl obavy

Ondřej Hejma promluvil o zákulisí SuperStar. Aneta sedávala v koutě, kvůli Šárce Vaňkové měl obavyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.Zdroj: generováno chatGPT
Článek byl publikován 05.11.2026 16:19
Středeční díl seriálu Ulice přinese další dramatický vývoj vztahu Veroniky a Patrika. Přestože ji podvedl a...
Rezervovali si stůl, přinesli několik outfitů a restauraci proměnili v kulisu pro vlastní fotografie....
Více než čtyři z deseti všeobecných praktických lékařů jsou starší šedesáti let a jejich odchod do důchodu...
Praktičtí lékaři se v ordinacích stále častěji setkávají s pacienty, kteří si před návštěvou nechali...
Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
- Popularita Zrádců stále stoupá. Prima prozradila, kolik peněz vydělá třetí řadou
- Václav Noid Bárta ukázal bratra Štěpána a lidé nemohou uvěřit. Vypadají jako dvojčata a oba zpívají
- Štěpán Benoni a krásná Petřeková se odvázali na společné fotce. Ke štěstí jim stačí tři jednoduché věci
- První dáma umí překvapit outfity, které jen tak někdo nepřehlédne: Eva Pavlová slaví 62. narozeniny