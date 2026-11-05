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Praha přidá na oslavy výročí Sametové revoluce 700 000 korun

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Praha dá dohromady 700 tisíc korun pořadatelům dvou akcí, které 17. listopadu připomenou 37. výročí sametové revoluce. Spolek Díky, že můžem dostane 300 tisíc na akci Korzo Národní a spolek Nerudný fest.cz 400 tisíc na Koncert pro budoucnost.
Praha přidá na oslavy výročí Sametové revoluce 700 000 korun

Praha přidá na oslavy výročí Sametové revoluce 700 000 korun

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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