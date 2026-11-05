Praha přidá na oslavy výročí Sametové revoluce 700 000 korun

Praha přidá na oslavy výročí Sametové revoluce 700 000 korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Praha přidá na oslavy výročí Sametové revoluce 700 000 korunZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 05.11.2026 16:17
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