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Winnipeg prohrával 0:4. Pak za 159 sekund předvedl obrat, kterému Montreal nedokázal zabránit

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Ještě necelé tři minuty před koncem prohrával Winnipeg s Montrealem 0:4. Jets přitom měli za sebou devět zápasů bez vítězství a další porážka vypadala prakticky nevyhnutelně. Pak ale během 159 sekund vstřelili čtyři góly a v prodloužení dokonali jeden z nejneuvěřitelnějších obratů, jaké NHL pamatuje.
Winnipeg prohrával 0:4. Pak za 159 sekund předvedl obrat, kterému Montreal nedokázal zabránit

Winnipeg prohrával 0:4. Pak za 159 sekund předvedl obrat, kterému Montreal nedokázal zabránit

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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