Česká kráska dala kopačky budoucímu šampionovi F1. Antonelli pak přepsal historii a vydělává stovky milionů

Mexiko, 1. listopadu 2026, Autódromo Hermanos Rodríguez. Antonellimu stačilo dojet nejhůře devátý. Dojel třetí, za vítězným Maxem Verstappenem, a o titulu bylo rozhodnuto čtyři závody před koncem sezony. Podle FIA se tak mladík z Boloně stal nejmladším mistrem světa v historii královny motorsportu. O devět měsíců dřív přitom jeho jméno plnilo hlavně společenské rubriky. Důvodem nebyla rychlost, ale Češka Eliška Bábíčková, která mu krátce před startem sezony oznámila, že jejich vztah končí.
Rekord, který držel Vettel šestnáct let
Sebastian Vettel získal svůj první titul v roce 2010 ve věku 23 let a 134 dní. Rekord přečkal celou generaci pilotů. Neprolomil ho Lewis Hamilton ani Max Verstappen, kteří přitom do F1 také vtrhli jako zázračné děti. Antonelli ho podle záznamu Guinness World Records překonal o tři roky a 66 dní. Podle našeho výpočtu je to zhruba 1 162 dní, tedy rozdíl, za který leckterý pilot stihne celou kariéru v nižších sériích.
Věk ale není jediná historická vrstva. Antonelli je prvním italským mistrem světa od Alberta Ascariho, který slavil v roce 1953. Itálie, země Ferrari a Monzy, tak na domácího šampiona čekala 73 let. Ironií je, že jí ho nakonec přivezl německý tým.
Čísla sezony mluví jasně. Antonelli vyhrál devět závodů a podle Sky Sports šest z nich stihl ještě předtím, než mu bylo dvacet. V praxi to znamená, že jako teenager vyhrával Velké ceny častěji než většina pilotů za celou kariéru.
Mercedes, nová pravidla a otázka zásluh
Sezona 2026 otevřela novou technickou éru. Auta jsou lehčí, kratší a užší, mají aktivní aerodynamiku a novou generaci hybridních pohonných jednotek. Mercedes postavil vůz W17 přesně kolem této revoluce a na startu sezony z toho vytěžil maximum. Po Mexiku měl v Poháru konstruktérů 630 bodů, druhé Ferrari 504. Náskok 126 bodů nevzniká náhodou.
Bylo by ale laciné odbýt titul tím, že „to vyjelo auto“. Podle Formula1.com soupeři z Ferrari, McLarenu i Red Bullu v průběhu roku ztrátu stahovali a sám šéf týmu Toto Wolff přiznal, že vylepšený Mercedes se řídí hůř. Podle nás je proto rozhodující právě druhá polovina sezony. Antonelli nedominoval jen v době, kdy měl nejrychlejší auto startovního pole, ale udržel konzistenci i ve chvílích, kdy výhoda tála. A v garáži měl jako týmového kolegu George Russella, tedy pilota, který si výmluvy na techniku nemůže dovolit.
Technický základ byl mimořádný. Zúročit ho ve dvaceti letech bez zásadního zaváhání už je ale Antonelliho práce.
Kdo je Eliška Bábíčková
Bulvární zkratka „expřítelkyně šampiona“ ji nevystihuje. Bábíčková pochází z Hodonínska, databáze DriverDB uvádí jako místo narození Vracov, a sama je závodnice se slušným rodokmenem. V roce 2023 vyhrála italský šampionát ACI Karting v kategorii OK a podle iDNES byla první ženou, které se to v tomto seriálu povedlo. Italský karting přitom patří k nejtvrdším školám, kterými prošla řada pozdějších pilotů F1.
S Antonellim se znali z motokárového prostředí od dětství. Znovu se potkali při testech Formule 4, které tehdy sledoval Kimiho otec Marco Antonelli, sám bývalý závodník a majitel týmu. Šlo tedy o vztah dvou lidí, kteří motorsportu rozuměli zevnitř, ne o klasickou romanci hvězdy s modelkou z paddocku.
Vedle závodění se Bábíčková věnuje sociálním sítím. V době rozchodu ji na Instagramu sledovalo kolem 170 tisíc lidí a na TikToku přes 68 tisíc. Se sestrami provozuje kanál Welcome to the Sisterhood. Motorsport má v rodině, kamera ji neděsí a pozornosti se nebojí.
Rozchod: hodnoty, ne třetí osoba
Konec vztahu vyšel najevo 24. a 25. února 2026, jen pár týdnů před prvním závodem sezony. Bábíčková ho potvrdila na sociálních sítích a nezůstala u obecné formulace. Podle jejích slov, která převzal web PlanetF1, se celý únor ještě snažili věci vyřešit. Pak se rozhodla ona. Neshodovali se prý v osobním životě, chtěli do budoucna jiné věci a lišily se jejich hodnoty.
Stejně důrazně se ohradila proti spekulacím. Nevěra ani třetí osoba podle ní ve hře nebyly a své vysvětlení zveřejnila právě proto, aby zastavila „falešné narativy“, které se kolem rozchodu začaly šířit.
Antonelli konec vztahu podle zdrojů, které jsme dohledali, veřejně podrobně nekomentoval. Ani po zisku titulu o něm nemluvil. Děkoval týmu, rodině a lidem, kteří ho na cestě podrželi.
Bulvár si mezitím našel vlastní zápletku. iSport a Blesk po Mexiku rozvíjely obraz Češky, která „mohla být první dámou F1“, a naznačovaly, že rozchod pilota k titulu nakopl. Doložené to ale není. Doložit se dá jen časová souvislost: v únoru konec vztahu, v listopadu titul. Bábíčková se k Antonelliho triumfu podle dohledaných zdrojů veřejně nevyjádřila, takže o lítosti nemáme žádnou zprávu.
Nabízí se úvaha, kterou je ale třeba brát jen jako spekulaci. Devatenáctiletý pilot nastupující do sezony, v níž bude jezdit o titul v továrním týmu, žije v režimu, kde se kalendář, priority i okolí podřizují jedinému cíli. Jestli právě tohle stálo za „jinými představami o budoucnosti“, Bábíčková neřekla. Kariéru jako důvod výslovně neuvedla.
Kolik vydělává nejmladší šampion
Teď k penězům. Podle německého deníku Bild má Antonelli u Mercedesu roční základ kolem 4 milionů eur, tedy přibližně 97 milionů korun. S výkonnostními bonusy se může za sezonu 2026 dostat těsně pod 10 milionů eur, což je zhruba 243 milionů korun. Jde o informaci Bildu, Mercedes čísla oficiálně nepotvrdil.
Pokud by Antonelli strop vyčerpal, bonusy by tvořily až 6 milionů eur, tedy kolem 146 milionů korun a přibližně 60 % celého výdělku. Přesné klauzule za vítězství, pole position nebo titul veřejné nejsou. Devět vítězství a mistrovský titul by ale v takové smlouvě těžko zůstaly bez odezvy.
Proti největším hvězdám startovního pole přesto jde o skromnou částku. Odhady RacingNews365 bez bonusů a osobních sponzorů vypadají takto:
|Pilot
|Odhadovaný roční základ
|Max Verstappen
|zhruba 1,5 miliardy Kč
|Lewis Hamilton
|zhruba 1,3 miliardy Kč
|Charles Leclerc
|zhruba 720 milionů Kč
|George Russell
|zhruba 720 milionů Kč
|Lando Norris
|zhruba 630 milionů Kč
|Andrea Kimi Antonelli
|97 až 243 milionů Kč (podle Bildu, včetně bonusů)
Mistr světa tedy i v nejlepším scénáři bere zhruba tolik, kolik má Verstappen jen v základu za dva měsíce. Podle nás je to nejsilnější vyjednávací karta, jakou kdy Antonelli držel. Nová smlouva s Mercedesem, ať přijde kdykoli, se bude psát jinými čísly.
Sezona navíc ještě nekončí. Zbývají čtyři závody: São Paulo 6. až 8. listopadu, Las Vegas 19. až 21. listopadu, Katar 27. až 29. listopadu a finále v Abú Zabí 4. až 6. prosince. V Česku je vysílají Nova Sport a Oneplay. Antonelli už do nich pojede jako jistý mistr světa.
Dva dvacátníci z motokárových tratí, kteří se znali odmalička, šli v únoru každý svou cestou. On teď drží rekord, který šestnáct let patřil Vettelovi. Ona pořád jezdí, natáčí a jako jedna z mála postav celého příběhu přesně ví, co obnáší vyhrát italský šampionát.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta