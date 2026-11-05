Škriniar s páskou kapitána řídil obrat Fenerbahçe proti Liverpoolu. Turci otočili zápas třemi góly za 17 minut

Je 79. minuta, Kadıköy hučí a Archie Brown posílá do vápna centr po dlouhém autovém vhazování. Vedat Muriqi, který na hřiště přišel teprve před čtvrthodinou, vyskočí mezi trojicí obránců Liverpoolu a hlavou rozhodne o výsledku 3:2. Fenerbahçe ve středu 4. listopadu ve 4. kole ligové fáze Ligy mistrů 2026/27 porazilo anglický velkoklub, přestože dvakrát prohrávalo a většinu zápasu se jen bránilo. Uprostřed té obrany stál s kapitánskou páskou Milan Škriniar. Góly dali jiní. Slovenský stoper ale vedl blok, který vydržel nápor, pod nímž se mnohé týmy zlomí.
Liverpool měl míč, Turci měli výsledek
Statistiky ze zápasu vypadají jako popis jasné výhry hostů. Podle statistik Sky Sports měl Liverpool míč 67,6 % času, vystřelil 22krát a kopal 12 rohů. Přesných přihrávek nasbíral 473, domácí jen 186.
Fenerbahçe odpovídalo prací, která v sestřizích skoro není vidět:
|Ukazatel
|Fenerbahçe
|Liverpool
|Držení míče
|32,4 %
|67,6 %
|Střely
|17
|22
|Rohy
|4
|12
|Přesné přihrávky
|186
|473
K tomu domácí přidali 33 odkopů a 26 odvrácení hlavou. Taková čísla nevznikají náhodou. Obrana musí celých devadesát minut držet linii, přebírat hráče a nepanikařit ani po inkasovaném gólu. A Fenerbahçe inkasovalo dvakrát.
Dvakrát dole, dvakrát zpátky
Liverpool šel do vedení po gólu mladíka Treyho Nyoniho. Ve 29. minutě srovnal Mason Greenwood přímým kopem, u kterého podle trenéra hostů Andoniho Iraoly stála zeď špatně. Druhý poločas dlouho patřil hostům a v 66. minutě Iraola poslal na hřiště trojici Isak, Wirtz, Gakpo. Fungovalo to okamžitě: Alexander Isak skóroval o tři minuty později a Liverpool vedl 2:1.
Pak přišlo deset minut, které rozhodly zápas. Ve 73. minutě srovnal Archie Brown po rohu a odraženém míči, když se před ním nedomluvili Gakpo s brankářem Alissonem. Pro Browna to byl už třetí gól v letošní Lize mistrů po zásazích proti Lyonu v play-off a proti AS Řím. V 79. minutě přidal asistenci a Muriqi, který střídal Romelua Lukakua, poslal Kadıköy do varu.
Iraola na tiskové konferenci mluvil o „levných“ a „chaotických“ gólech. Rotaci pěti hráčů jako hlavní příčinu odmítl a ukazoval hlavně na bránění standardních situací. Stanice Sky Sports ve své analýze dodala, že víc než mladý útok selhala zkušená obrana. Pro Iraolu to byla druhá porážka v řadě po prohře s Arsenalem.
Na druhé lavičce stál Dirk Kuyt, bývalá hvězda Liverpoolu, nyní dočasný trenér Fenerbahçe. Výhru nad svým někdejším klubem označil za „zázrak“ a mluvil o energii, kterou týmu dodával stadion.
Páska na rukávu stopera
Žádný ze tří gólů Škriniarovi nepatří a nikdo ho po zápase neprohlásil za muže utkání. Jeho podíl na obratu je jiného druhu. Sky Sports ho v sestavě vede jako „M Skriniar (c)“ a v tureckém klubu nejde o jednorázovou roli. Už v červencovém rozhovoru pro Habertürk mluvil jako kapitán Fenerbahçe o tom, že se snaží pomáhat spoluhráčům a že kapitánská páska pro něj není nic nového.
Podle nás je právě tohle klíč k večeru v Istanbulu. Tým, který drží míč jen třetinu zápasu, se většinou rozpadne psychicky dřív než takticky: po druhém inkasovaném gólu přestane věřit, rozestupy se otevřou a třetí gól na sebe nenechá čekat. Fenerbahçe se po Isakově trefě nerozpadlo. Obrana se nesesypala a vepředu zbyla energie na dva góly během šesti minut. U toho stál jako organizátor bloku Škriniar, stoper s kapitánskou páskou a zkušenostmi z Interu.
Přesnou podobu jeho pokynů během zápasu zdroje nepopisují. Výsledek té práce je ale vidět v číslech: 22 střel proti, 12 rohů proti a na konci vítězství.
Co výhra mění v tabulce
Pro Fenerbahçe má výhra historický rozměr. Podle souhrnu kola na UEFA.com šlo o první vítězství klubu v hlavní části Ligy mistrů od roku 2008. Agentura Anadolu napočítala 6 790 dní od předchozí výhry. Do zápasu přitom Turci vstupovali bez vítězství: remizovali 1:1 s AS Řím, prohráli 0:6 na hřišti Aston Villy a remizovali 2:2 se Slavií Praha.
Liverpool naopak přijel s perfektní bilancí: 2:1 s Atléticem Madrid, 6:3 na hřišti LASK Linec a 4:3 s Villarrealem. Už tehdy ale bylo vidět, že také dost gólů dostává.
Stav po 4. kole:
- Liverpool: 8. místo, 9 bodů, skóre +4, poslední pozice přímého postupu do osmifinále
- Fenerbahçe: 19. místo, 5 bodů, skóre −5, pásmo play-off (9. až 24. místo)
Další kolo se hraje 25. listopadu. Fenerbahçe jede na Šachtar Doněck, Liverpool do Brugg. Dá se čekat, že Iraola bude v Belgii řešit hlavně bránění standardek, protože další podobný večer by Liverpool mohl z první osmičky vyřadit.
Čeští diváci mohou Ligu mistrů sledovat na kanálech Nova Sport 3 až 6 přes Oneplay v tarifech Extra Sport a Maximum, včetně zpětného přehrávání až sedm dní. Sestřih zápasu nabízí také TNT Sports.
Liverpool odjížděl z Istanbulu s 473 přesnými přihrávkami a prázdnýma rukama. Fenerbahçe mělo méně míče, méně rohů i méně střel, a přesto po osmnácti letech slavilo. Zápas se rozhodl ve vlastním vápně domácích, kde jejich obrana v čele s kapitánem Škriniarem nepovolila ani po druhém inkasovaném gólu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner