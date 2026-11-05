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Inženýr postavil deštník, který létá nad hlavou a sleduje vás jako dron. Nemusíte nic držet ani na sebe nic navlékat

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Autor YouTube kanálu I Build Stuff proměnil deštník v autonomní kvadrokoptéru, která se vznáší nad hlavou a sleduje každý váš krok.
Vynález, deštník létající jako dron

Vynález, deštník létající jako dron

Zdroj: Techno Source
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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