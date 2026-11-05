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CENTRUM o páté: Ronaldo pověsil repre dres na hřebík a k čemu se ve středověku taky hodil chleba

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Dnes je to přehled nejzajímavějších témat dne na Centru. Den, který začal incidentem na pražském letišti, se postupně rozvinul do otázek o transparentnosti, energetické politice i o tom, jak se veřejná debata mění v konflikt osob. Vedle domácího i světového zpravodajství se prostor dostal i sportovnímu rozloučení jedné z největších fotbalových osobností a tématům, která žijí spíš v magazínu než v parlamentu.
CENTRUM o páté: Ronaldo pověsil repre dres na hřebík a k čemu se ve středověku taky hodil chleba

CENTRUM o páté: Ronaldo pověsil repre dres na hřebík a k čemu se ve středověku taky hodil chleba

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 15:16

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