Velká krabice, uvnitř jen 50 gramů. U adventních kalendářů rozhoduje údaj, který snadno přehlédnete

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Velká krabice, uvnitř jen 50 gramů. U adventních kalendářů rozhoduje údaj, který snadno přehlédnetePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Za čtyřiadvaceti okénky adventního kalendáře může být jen padesát gramů čokolády. Velká krabice tak snadno vyvolá jinou představu o obsahu, než jaký bude každý prosincový den skutečně čekat uvnitř. Při předvánočním nákupu pomůže pohled na čistou hmotnost a cenu za stejné množství. Oblíbený obrázek může být součástí dárku, ale o velikosti čokoládové porce rozhoduje jiný údaj.
Velká krabice, uvnitř jen 50 gramů. U adventních kalendářů rozhoduje údaj, který snadno přehlédneteZdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 05.11.2026 15:58
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