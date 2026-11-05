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Babiš vyrazil poučovat o poplatcích a předvedl výstavní nebystrost. U řidičů zapomněl, že rádio nepotřebuje obrazovku

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Andrej Babiš opět předvedl ekonomické kouzelnictví hodné Nobelovy ceny.
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:28

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