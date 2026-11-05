Babiš vyrazil poučovat o poplatcích a předvedl výstavní nebystrost. U řidičů zapomněl, že rádio nepotřebuje obrazovku

Reklama
Babiš vyrazil poučovat o poplatcích a předvedl výstavní nebystrost. U řidičů zapomněl, že rádio nepotřebuje obrazovkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Andrej Babiš opět předvedl ekonomické kouzelnictví hodné Nobelovy ceny.
Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz
Doba čtení 8 min
Článek byl publikován 05.11.2026 16:28
Reklama
Babiše při stávce ČT zaujaly paneláky a metro. Protesty vzal na vědomí, na zrušení koncesionářských poplatků přesto trvá
Peštová našla v České televizi soudruhy a umělou inteligencí přepsala Karla Čapka. V Lize užitečných Babišových přibyla literátka
Berenika Peštová se rozhodla vnést trochu humoru do protestní stávky České televize a Českého…
TOP 09 žádá Klempířovu rezignaci. Ministr chyběl na státních cenách, strana chce zastavit i návrat Rusů na hokejové MS
Ministr kultury Oto Klempíř by měl opustit funkci.
Babiš slíbil médiím „nějakou částku“. Opozice žádá jednání a Rakušan varuje před vládním obojkem pro novináře
Andrej Babiš slíbil České televizi a Českému rozhlasu garantované peníze, jejich výši však zatím…
Doksanského stále drží Pavlovo Maroko. Po fotečkách z Hradu znovu revidoval prezidentovu dovolenou
Denisu Doksanskému Petr Pavel asi opravdu nedá spát.
Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
„Přílišný jestřábismus“. ČNB přitvrdila, Babiš se zlobí. Přidala se i jeho ministryně
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:46
Čekají nás mrazivá rána. Mapa ukazuje, co přijde o víkendu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:46
Svět obrů v Chlumu u Třeboně dostal další pokutu. Částka se blíží milionu
Budějcká Drbna
dnes, 16:33
2 min
Bohemia Interactive vydává plnou verzi nové hry Silica od nezávislého vývojáře
Borovan.cz
dnes, 16:32
1 min
Požár kůlny v Mariánských Lázních zaměstnal šest jednotek hasičů. Škoda je 40 tisíc
Karlovarská Drbna
dnes, 16:31
1 min
Reklama
Strýcová zažila v New Yorku 60 tisíc "zombíků". Takovou bolest dosud neznala
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:30
Před 16 lety pobouřilo veřejnost obézní batole kouřící 40 cigaret denně. Dnes je z něj sportovec
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
3 min
Babiš vyrazil poučovat o poplatcích a předvedl výstavní nebystrost. U řidičů zapomněl, že rádio nepotřebuje obrazovku
Inregion.cz
dnes, 16:28
8 min
Citrony mohou zůstat čerstvé výrazně déle. Mísa s ostatním ovocem však patří k nejhorším místům pro jejich skladování
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 16:26
2 min
Google vám dá jen 15 GB zdarma a pak chce peníze. Uvolnit zdarma místo v Gmailu, Fotkách i Disku jde ale za pár minut
Mobify.cz
dnes, 16:26
4 min
Reklama
Slavia mohla mít na vyrovnání s Arsenalem víc času. Klíčový verdikt rozhodčích nechápe ani expert
SportyŽivě
dnes, 16:26
6 min
Kdo vyhodí pěnu na holení, která mu nesedla, přichází o nejlevnější čistič v domácnosti. Zvládne koberec, troubu i oprýskané boty
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:25
4 min
Mercedes má na dosah devátý titul. Rozhodne Brazílie?
SvětFormule.cz
dnes, 16:24
2 min
Strašidelný stav českého tenisu. Šéf prozradil drsné detaily Kaderkova dědictví
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 16:24
Francie vybrala 200 středních škol k prioritní opravě. Reaguje na studentské protesty
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:20
Reklama
Celebrity sledovali drama Slavie s Arsenalem. Na VIP tribuně se sešla nečekaná společnost
SportyŽivě
dnes, 16:20
4 min
Ondřej Hejma promluvil o zákulisí SuperStar. Aneta sedávala v koutě, kvůli Šárce Vaňkové měl obavy
Trendy Život
dnes, 16:19
2 min
Praha přidá na oslavy výročí Sametové revoluce 700 000 korun
Pražská Drbna
dnes, 16:17
1 min
Inženýr postavil deštník, který létá nad hlavou a sleduje vás jako dron. Nemusíte nic držet ani na sebe nic navlékat
Mobify.cz
dnes, 16:16
5 min
Nově nabízené byty jsou v průměru o 2,7 % levnější
Trade-off
dnes, 16:15
1 min
Reklama
Suarez prohrála poprvé v kariéře a popsala, co jí porážka dala. Teď chce titul a vysvětlila, proč by měla být další na řadě
MMAMAG.cz
dnes, 16:14
4 min
Winnipeg prohrával 0:4. Pak za 159 sekund předvedl obrat, kterému Montreal nedokázal zabránit
Vše o sportu
dnes, 16:11
2 min
Patří na Rejvíz běžecký areál? Nesouhlas je velký, speciální web hasí požár
Hanácká Drbna
dnes, 16:09
2 min
Pohádka o kocouru Barnabášovi, který našel ve vlastní misce s mlékem kouzelné dveře do velkoskladu smetany
Pohádky bez konce
dnes, 16:05
4 min
Sametový Hradec zve do ulic. Listopadovou historii připomene průvod i koncert
Hradecká Drbna
dnes, 16:05
1 min
Reklama
Jablečno-pudinková buchta jako z domácí cukrárny: Jemný moučník, ve kterém se krásně doplňuje ovoce a krém
Cooky.cz
dnes, 16:05
4 min
V sobotu bude v Třebíči jubilejní ročník soutěže v pomalém kouření dýmky
Jihlavská Drbna
dnes, 16:02
1 min
Smrti se nejvíc bojí lidé mezi 40. a 50. rokem. Po šedesátce strach klesá, příčinou je změna v kognitivním zpracování hrozeb
VědaŽivě.cz
dnes, 16:00
6 min
Svatomartinský košt láká davy. Za vínem míří polští turisté i japonské televizní štáby
Brněnská Drbna
dnes, 16:00
3 min
Velká krabice, uvnitř jen 50 gramů. U adventních kalendářů rozhoduje údaj, který snadno přehlédnete
EXTRAINFO.cz
dnes, 15:58
2 min
Reklama
Bublina není třeba, ale na bolest pozor. Nemusí se vydržet všechno za každou cenu
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 15:54
Walker přešel do těžké váhy a hned předvedl KO kolenem. Teď má na druhý zápas soupeře ze šestého místa žebříčku UFC
MMAMAG.cz
dnes, 15:47
4 min
Kruhový objezd u Havířova projde opravou. Řidiče zdrží dvakrát
Ostravská Drbna
dnes, 15:37
1 min
Szabová vyhrála debut v UFC a hned se posunula v žebříčku. Stále nemá na kontě jedinou porážku
MMAMAG.cz
dnes, 15:30
4 min
České děti se hýbou více než světový průměr, ukázala studie
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:30
Reklama
Zabouchli jste si klíče zevnitř? Jednoduchý trik s klíčem a šroubovákem problém může vyřešit
FAJNTIP.cz
dnes, 15:30
4 min
Napětí ve Ferrari. Leclerc a Hamilton si incident vyříkají
SvětFormule.cz
dnes, 15:26
2 min
Antonelli se jako mistr světa setkal s rodinou Ayrtona Senny
SvětFormule.cz
dnes, 15:25
1 min
Škriniar s páskou kapitána řídil obrat Fenerbahçe proti Liverpoolu. Turci otočili zápas třemi góly za 17 minut
SportyŽivě
dnes, 15:17
4 min
CENTRUM o páté: Ronaldo pověsil repre dres na hřebík a k čemu se ve středověku taky hodil chleba
Be Native extra
dnes, 15:16
2 min
Reklama
Reklama
V Ruzyni se zřítila část stropu. Šéfové letiště odmítají „tutlání“ nebezpečí
Při srážce vlaků ve Španělsku zemřeli manažeři, vědkyně i český turista
Hvězdu StarDance přivedl k herectví slavný bratr. Tomas Sean se původně viděl úplně jinde
Na revoluci si netroufnou, tvrdí sebevědomí Rusové. Pomoct jim má změna prezidenta
Skříň v Pompejích ukrývala dětské amulety, parfém i peníze. Nikdo ji neotevřel téměř 2000 let
Reklama
Reklama