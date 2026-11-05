Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Pohádka o kocouru Barnabášovi, který našel ve vlastní misce s mlékem kouzelné dveře do velkoskladu smetany

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kocour Barnabáš byl šedivý, huňatý a tak důstojný, že vypadal, jako by se narodil už s vlastním názorem na svět. Bydlel v pekařství u paní Rozálie, spával na pytlích mouky a každé ráno obcházel krámek s pohledem přísného inspektora.
Pohádka o kocouru Barnabášovi, který našel ve vlastní misce s mlékem kouzelné dveře do velkoskladu smetany

Pohádka o kocouru Barnabášovi, který našel ve vlastní misce s mlékem kouzelné dveře do velkoskladu smetany

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:05

Reklama
Další články z Pohádky bez konce
Pohádka o chlapci Ondrovi a rybníku, který se v noci měnil v nebe
Pohádka o chlapci Ondrovi a rybníku, který se v noci měnil v nebe
Pohádka o kouzelné lžíci ze zlata, která odmítala míchat proti směru hodinových ručiček
Pohádka o kouzelné lžíci ze zlata, která odmítala míchat proti směru hodinových ručiček

V jedné voňavé kuchyni na kraji městečka vařila mladá kuchařka Marjánka. Uměla upéct buchty lehké jako...

Pohádka o koze Hermíně, která chtěla zpívat operu na nejvyšší skále
Pohádka o koze Hermíně, která chtěla zpívat operu na nejvyšší skále

Koza Hermína žila vysoko v horách, v chaloupce přilepené ke svahu tak těsně, jako by ji tam kdysi přidržel...

Pohádka o skřítkovi Jáchymovi, který spravoval roztržené sny
Pohádka o skřítkovi Jáchymovi, který spravoval roztržené sny

V dutině staré lípy, která rostla na rozhraní lesa a spící vesnice, bydlel skřítek Jáchym. Nebyl větší než...

Pohádka o domu, který se o halloweenské noci probudil a vydal se hledat své ztracené dveře
Pohádka o domu, který se o halloweenské noci probudil a vydal se hledat své ztracené dveře

Dům rodiny Veselých stál na konci ulice už sto devatenáct let. Měl tři patra, sedmnáct oken, dva komíny a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

Všechny články tohoto autora →
Pohádky bez konce
Další články z kategorie Pohádky pro děti
Zobrazit více
Ženské centrumRodina & komunitaPohádky pro děti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.