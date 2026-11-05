Walker přešel do těžké váhy a hned předvedl KO kolenem. Teď má na druhý zápas soupeře ze šestého místa žebříčku UFC

3. října 2026 mu v kleci stál Mick Parkin. Nevydržel ani celé první kolo: v čase 3:35 ho Walker složil kolenem a odcházel s bonusem 100 000 dolarů za výkon večera. Byl to jeho první zápas v těžké váze, do té doby strávil v UFC 16 startů mezi polotěžkými. 7. listopadu 2026 nastupuje podruhé, tentokrát rovnou v hlavním zápase večera proti muži z první desítky žebříčku. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe obě jeho datovaná vystoupení a oficiální oznámení UFC a sledovala, jak se za 5 týdnů změnil jeho slovník.
Původní hlavní zápas spadl a na jeho místo nastoupil Walker
Turnaj UFC Fight Night se odehraje 7. listopadu 2026 v hale UFC APEX v Las Vegas. V čele karty měl původně stát welterový souboj Gabriela Bonfima se Seanem Bradym, jenže ten se nekoná.
V aktualizaci, kterou UFC zveřejnila 30. října 2026, stojí: „Kvůli zranění byl Sean Brady stažen ze svého welterového hlavního zápasu s Gabrielem Bonfimem. V důsledku toho byl tento zápas z turnaje zrušen.“ Organizace žádné podrobnosti neuvedla. Brady je podle serveru MMA Junkie popsal sám a mluvil o infekci a tekutině v koleni.
Novým hlavním zápasem se tak stal duel Walda Cortes-Acosty s Johnnym Walkerem. 34letý Walker má v profesionálním MMA 23 výher a deset porážek, v UFC devět výher a sedm porážek. O rok starší Cortes-Acosta nasbíral 17 výher a čtyři porážky, v UFC vyhrál desetkrát a čtyřikrát prohrál.
Jedno číslo si zaslouží vysvětlení. Redakce MMAmag porovnala tři oficiální materiály UFC a zjistila, že šestka, se kterou organizace u Cortes-Acosty u tohoto turnaje pracuje, odpovídá mediálnímu žebříčku; ve vlastním Meta rankingu ho předzápasové preview z 2. listopadu 2026 po porážkách s Alexandrem Volkovem a Curtisem Blaydesem vede o dvě příčky níž. Walkera táž aktualizace řadí na 12. místo.
Na předzápasovém media day pak Walker sám vysvětlil, proč se jeho plán na pomalý rozjezd rozsypal hned po prvním zápase.
Boží plán místo malých kroků
„Myslel jsem, že půjdu po malých krocích a divizí projdu pomalu… Boží plán, ne můj plán,“ řekl Walker 4. listopadu 2026 na media day reportérům podle serveru MMA Junkie. Jinými slovy: tempo si neurčil on.
O soupeři mluvil s respektem. „Je to bojovník vysoké úrovně. Dobrý box, dobrá rychlost, dobré ruce. Jsme zhruba stejně staří,“ popsal Cortes-Acostu. A dodal, co pro něj zápas znamená: „Je to velký test, a když jím projdu, ukáže to, že do těžké váhy patřím.“
Cortes-Acosta má za sebou rok dvou tváří. V lednu 2026 ukončil Derricka Lewise ve druhém kole, pak dvakrát odešel poražen na body. Zajímavější je ale jiné číslo: v zápasové historii na Sherdogu redakce MMAmag dohledala, že všechny čtyři jeho profesionální porážky skončily rozhodnutím. Nikdo ho dosud nedostal před limitem.
Walker přitom není v nejvyšší patře nováčkem. V polotěžké váze nastupoval proti Jamahalu Hillovi, Magomedu Ankalajevovi, Thiagu Santosovi, Anthonymu Smithovi, Khalilu Rountreemu i Dominicku Reyesovi. Nová je pro něj divize, ne úroveň soupeřů.
Jak rychlý ten skok doopravdy je, ukazuje až kalendář.
Pětatřicet dní mezi kolenem a hlavním zápasem
Redakce MMAmag porovnala datum Walkerova debutu v těžké váze s termínem jeho druhého startu: mezi oběma nastoupeními je přesně 35 dní.
|Zápas
|Datum
|Odstup od debutu
|UFC 332, Walker–Parkin (KO kolenem, 1. kolo, 3:35)
|3. 10. 2026
|0 dní
|UFC Fight Night, Cortes-Acosta–Walker (hlavní zápas)
|7. 11. 2026
|35 dní
Za těch 5 týdnů se posunul i jeho tón. Bezprostředně po výhře nad Parkinem mluvil pro MMA Fighting jako člověk, kterému spadl kámen ze srdce: „Ztrácel jsem svalovou hmotu, dehydroval jsem si mozek, všechno. Teď mám váhu.“ To byla úleva z konce shazování. O 35 dní později už mluví o testu a o zařazení do divize.
Samotné koleno proti Parkinovi podle něj nebylo z plánu. „Nikdy nemám plán. Jen se připravuju na tu nejhorší možnou situaci,“ řekl na media day. A dodal: „Myslíte, že jsem plánoval takhle knockoutovat Micka Parkina? Neplánoval, prostě se to stalo. Je to spíš instinkt.“ Z toho plyne, že na opakování highlightu nemá recept ani on sám.
Jedna poznámka na zchlazení. V těžké váze UFC má Walker zatím jedinou výhru. O sérii se mluvit nedá.
Nejde přitom jen o další zářez do bilance.
Proč je tenhle zápas pro Walkera dražší než bonus za Parkina
ANALÝZA UFC sama ve svém preview z 2. listopadu 2026 zápas označuje za „měřítkový“ a píše, že „nebylo potřeba ho v novém prostředí vodit pomalu“. To je důležité rozlišení: není to eliminátor o titulovou šanci, je to zkouška zařazení. Výhra nad mužem z první desítky z Walkera udělá plnohodnotného těžkotonážníka. Porážka udělá z knockoutu Parkina epizodu.
Logika matchmakingu je přitom jednoduchá a nikdo ji nemusí tajit. Walker přišel do divize s hotovou tváří, čerstvým highlightem a 16 zápasy proti špičce polotěžké váhy. Takového bojovníka je snazší poslat rovnou do čela karty než ho šetřit na tři budovací zápasy, obzvlášť ve chvíli, kdy se turnaj v hlavním zápase rozsypal.
Walkerův plán na pomalý postup tedy neskončil proto, že by ho přehodnotil. Skončil proto, že divize neměla čas čekat. Výtah ho vyvezl o patra výš, než kam si koupil lístek, a 7. listopadu 2026 se otevřou dveře.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka