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Jablečno-pudinková buchta jako z domácí cukrárny: Jemný moučník, ve kterém se krásně doplňuje ovoce a krém

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Tuhle buchtu jsem pekla poprvé z jablek, která mi přinesla kolegyně přímo ze své zahrady, a od té doby ji dělám každý podzim znovu. Křehké těsto, šťavnatá jablka promíchaná s vanilkovým pudinkem a vrstva opečených ořechů nahoře. To je kombinace, která u nás doma nikdy nezklame.
Fotografie k jablečné buchtě

Fotografie k jablečné buchtě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Podzimní pohoda na plechu: Jablečná buchta s pudinkem, která zmizí dřív, než vychladne
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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