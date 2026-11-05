Jablečno-pudinková buchta jako z domácí cukrárny: Jemný moučník, ve kterém se krásně doplňuje ovoce a krém

Poprvé jsem tuhle
pekla z jablek, která do redakce přinesla kolegyně ze zahrady. Nebyla výstavní, spíš taková ta buchtu podzimní směs: jedno menší, druhé otlučené, některé kyselejší. Na plech ale přesně ono. Od té doby se k receptu na podzim vracím dost pravidelně. Křehké tukové těsto, šťavnatá promíchaná s jablka vanilkovým pudinkovým práškem a navrch ořechy, které v troubě chytnou pěknou barvu. Nic složitého, jen kombinace, která se u nás doma osvědčila. A vůně při pečení? Ta obvykle dostane do kuchyně i ty, kteří předtím tvrdili, že si sladké nedají.
Žádné kynutí, žádný krém, žádné překládání těsta, u kterého člověk přemýšlí, jestli už to nepřehnal. Udělá se tukové těsto, nechá se krátce vychladit a pak se rozválí na plech. přijde rovnou k syrovým jablkům. V troubě do sebe natáhne šťávu z ovoce a vytvoří Vanilkový pudinkový prášek náplň, která je jemná, lehce krémová a neutíká po celém plechu.
Můj tip zní: Jablka krájejte spíš na tenké plátky než na kostky. Plátky se při pečení lépe propojí s pudinkovým práškem a náplň pak drží kompaktněji. Kostky někdy zůstanou pevnější a při krájení se náplň zbytečně drolí ven. Pudinkový prášek přimíchejte až těsně před tím, než budete plnit plech. Z jablek začne rychle tahat šťávu, a když směs dlouho čeká v míse, spodní těsto může zbytečně zvlhnout. Recept na poctivou buchtu s jablky a vanilkovým pudinkem
Celková délka přípravy: přibližně 1,5 hodiny Ingredience k přípravě
Křehké těsto: 500 g polohrubé mouky 1 celá kostka másla 3 lžíce cukru krupice 3 lžíce mléka (případně trochu více, dle konzistence) 1 prášek do pečiva špetka soli
Jablečná náplň: 1 kg jablek (ideálně kyselejší odrůda, např. Granny Smith nebo Jonagold) 8 lžic cukru krupice 2 sáčky vanilkového pudinkového prášku
Dokončení: mléko nebo smetana na potření hrst ořechových hoblin nebo nahrubo nasekaných vlašských ořechů Postup přípravy podzimní jablečné buchty s pudinkem
1. Z
mouky, tuku, cukru, mléka, prášku do pečiva a soli rychle vypracujte hladké těsto. Dlouhé hnětení mu nepomůže, křehké těsto je na tohle citlivé. Stačí, aby se spojilo a drželo pohromadě. Zabalte ho do fólie a dejte aspoň na 15 minut do lednice. Mezitím udělejte náplň
2.
Jablka oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. Přidejte cukr a oba sáčky pudinkového prášku, jen krátce promíchejte. Směs nenechávejte stát na lince dlouho, pudink si začne z ovoce brát šťávu téměř hned.
3. Troubu zapněte na
180 stupňů. Plech velký přibližně 30 × 40 cm vymažte tukem a vysypejte moukou. Kdo nechce řešit mytí, vyloží ho pečicím papírem.
4. Těsto rozdělte na dvě zhruba stejné části. První vyválejte asi na 3 až 4 milimetry a přeneste na plech. Praktické je navinout ho na váleček, těsto se pak tolik netrhá a člověk se s ním tolik nezlobí.
5. Na spodní plát rozprostřete
jablečnou náplň. Dejte ji opravdu až ke krajům, jinak zůstanou po upečení suché a bez náplně, což je škoda.
6. Druhou část těsta vyválejte na stejnou tloušťku a položte přes jablka. Okraje přitlačte vidličkou nebo prsty. Nemusí to vypadat jako od cukráře, hlavní je, aby náplň při pečení zbytečně nevytékala ven.
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7. Vrchní plát potřete
mlékem nebo smetanou. Se smetanou bývá povrch o něco sytější a hezčí na pohled. Nakonec nasypte ořechové hobliny nebo nahrubo nasekané vlašské ořechy.
8. Pečte v předehřáté troubě při
180 stupních asi 35 až 45 minut. Povrch má zezlátnout až do zlatohněda a těsto musí být propečené i uprostřed. Když váháte, píchněte doprostřed špejlí, měla by vyjít suchá.
8. Upečenou buchtu nechte na plechu chladnout alespoň
20 až 30 minut. Horká náplň se při krájení rozjíždí, i když to láká vzít nůž hned. Krájejte na čtverce, případně před podáváním lehce pocukrujte moučkovým cukrem. Foto: Cooky.cz, Podzimní pohoda na plechu: Jablečná buchta s pudinkem, která zmizí dřív, než vychladne Tipy redakce: Výběr jablek: Kyselejší odrůdy, třeba Granny Smith nebo Jonagold, fungují lépe než hodně sladká jablka. V troubě se nerozpadnou úplně na kaši a jejich kyselost dobře vyrovná sladší pudinkovou náplň. Konzistence těsta: Pokud se těsto drolí a nechce držet pohromadě, přilévejte mléko postupně, vždy po jedné lžíci. Hotové těsto nemá lepit na ruce, ale musí být měkké a dost poddajné, aby šlo rozválet bez velkých prasklin. Skladování: Zakrytá buchta vydrží při pokojové teplotě dva dny, v lednici až čtyři. Druhý den bývá často ještě lepší, protože náplň si sedne a těsto trochu zvláční. Variace s tvarohem: Část jablečné náplně můžete nahradit vrstvou tučného tvarohu rozmíchaného s cukrem a vanilkou. Buchta pak bude hutnější a sytější, trochu podobná variantám známým z receptů na tvarohový pudinkáč. Ořechy na povrchu: Aby ořechy po upečení hned neopadávaly, lehce je zatlačte dlaní do potřeného těsta. Lískové hoblinky se opékají rychleji než vlašské ořechy, proto od 30. minuty raději kontrolujte barvu povrchu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline