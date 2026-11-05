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Zabouchli jste si klíče zevnitř? Jednoduchý trik s klíčem a šroubovákem problém může vyřešit

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Klíče visí uvnitř, náhradní klíč nejde zasunout a vy stojíte venku. Profesionální hasič přišel s metodou, která funguje bez speciálního nářadí – stačí šroubovák a trpělivost.
Zabouchli jste si klíče zevnitř? Jednoduchý trik s klíčem a šroubovákem problém může vyřešit

Zabouchli jste si klíče zevnitř? Jednoduchý trik s klíčem a šroubovákem problém může vyřešit

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 15:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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