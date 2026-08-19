Hanácké retro vdolky s tvarohem, povidly a drobenkou podle tradičního domácího receptu

Hanácké pro mě znamenají návrat do dětství. Maminka je pekla skoro každou neděli a ten známý pach vdolky s povidly byl vždycky jasný signál, že se doma chystá něco kynutého těsta lepšího než běžný víkendový koláč. Tenhle recept jsem se pokusila udělat přesně podle toho, jak ho předala mně – s poctivým kváskem, tvarohem z kostky a domácími s povidly rumem. Nakonec z toho bylo devatenáct koláčů, které zmizely z kuchyně dřív, než stihly úplně vychladnout.
Na
hanáckých vdolkách mám ráda hlavně tu skladbu vrstev. Lehké kynuté těsto, hustý tvaroh s rozinkami a citronovou kůrou, navrch tmavá povidla s rumem a ještě , která to celé uzavře. Každé sousto je trochu jiné, ale drží pohromadě překvapivě pevně. drobenka Tvaroh navíc není jen otázka chuti – obsahuje bílkoviny i vápník, takže si člověk může s klidnějším svědomím říct, že to není úplně marné pečení.
Můj tip: Kvásek je základ celého těsta, a proto mu dopřejte čas i klid. Mléko má být opravdu jen vlažné, ne horké. Příliš vysoká teplota kvasinky zničí a těsto pak nevyběhne tak, jak má. Nechte kvásek klidně 15 minut pracovat, dokud nezačne pěnit a nevoní výrazněji po kvašení. Recept na tradiční hanácké vdolky z kynutého těsta
Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny 30 minut Ingredience k přípravě
Kvásek: 3/4 kostky čerstvých kvasnic přibližně 100 ml vlažného mléka 2 lžíce cukru krupice 2 lžíce hladké mouky
Těsto: 600 g mouky celkem (kombinace hladké a polohrubé) necelých 250 ml vlažného mléka (zbytek po kvásku) 1 celé vejce 1 žloutek 1/3 kostky Hera, rozpuštěná špetka soli
Tvarohová náplň: 2 kostky tvarohu (pevný, ne z vaničky) 1 vejce cukr podle chuti (cca 3 až 4 lžíce) rozinky hrst citronová kůra z 1 citronu
Dokončení: domácí švestková povidla s rumem (nebo kvalitní kupovaná) drobenka: máslo, mouka, cukr (klasický poměr 1:2:1) Postup přípravy kynutých vdolků podle tradičního hanáckého receptu
1. Nejdřív si připravte
kvásek. Do vlažného mléka rozdrobte 3/4 kostky kvasnic, přisypte 2 lžíce cukru a 2 lžíce hladké mouky, promíchejte na řídké těstíčko a nechte na teplém místě zhruba 10 až 15 minut. Hotový kvásek poznáte podle toho, že na povrchu začne pěnit a bude výrazně cítit po kvasnicích.
2. Do mísy k vzešlému kvásku přidejte
vejce a žloutek, špetku soli a postupně vmíchávejte polohrubou mouku, střídavě se zbytkem vlažného mléka. Nakonec přilijte rozpuštěnou Heru a vypracujte hladké těsto, které se nebude lepit na ruce. Celkem jde asi o 600 g mouky, ale přesné množství se může lišit podle toho, jak mouka saje.
3. Mísu přikryjte utěrkou a nechte těsto kynout na teplém místě
45 až 60 minut, dokud nezdvojnásobí objem. Já ho dávám k troubě nastavené na 50 stupňů — zespodu je tam příjemné teplo a těsto pak běží rychleji. Foto: Cooky.cz, Srdce Hané na plechu: Hanácké vdolky s tvarohem, povidly a drobenkou, které chutnají jako zastavený čas Mezitím připravte náplň
4. Obě kostky tvarohu rozmačkejte vidličkou, přidejte vejce, cukr, rozinky a jemně nastrouhanou citronovou kůru. Vznikne kompaktní krém. Měl by být spíš tužší; řídký tvaroh by při pečení tekl ven.
5. Připravte si
drobenku: spojte máslo, mouku a cukr v poměru 1:2:1 a prsty vytvořte hrubé drobky. Dejte ji do lednice, aby před pečením zůstala pevná a v troubě hezky křupla.
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6. Vykynuté těsto rozdělte na
19 stejných kousků. Každý z nich zploštěte dlaní na placičku a naskládejte na plech vyložený pečicím papírem. Mezi jednotlivými vdolky nechte rozestupy, ještě dorostou.
7. Do středu každé placičky palcem nebo lžící udělejte důlek a naplňte ho
tvarohovou náplní. Přidejte lžičku povidel s rumem a posypte drobenkou. Není dobré to přehánět s množstvím, náplň se při pečení ještě roztáhne.
8. Plech nechte ještě
20 minut odpočívat, aby vdolky znovu nabyly, a pak je vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů.
9. Pečte
20 až 25 minut dozlatova. Těsto má zůstat světle zlaté, drobenka může být o něco tmavší. Upečené vdolky nechte na plechu ještě asi 10 minut chladnout – jsou křehké a horké, takže spěch se tu nevyplácí. Tipy redakce: Tvaroh z kostky, ne z vaničky: Tvaroh prodávaný ve vaničce bývá podstatně řidší a náplň by se mohla při pečení rozlít po celém vdolku. Pevná kostka drží tvar a krém zůstane tam, kde má být. Povidla s rumem: Pokud nemáte domácí, kupovaná švestková povidla lehce zahřejte s lžící rumu a lžičkou cukru. Za dvě minuty na pánvi získají chuť, kterou jinak jen těžko nahradíte. Drobenka z lednice: Teplá drobenka se při pečení snadno sleje do jedné hmoty. Udělejte ji předem a nechte vychladit – v troubě se pak rozpadne na pěkné drobky. Kynutí v teple: V chladnější kuchyni dejte mísu s těstem do trouby vyhřáté jen na 30 stupňů. Kvasinky pracují nejlépe mezi 25 a 35 stupni, v chladu těsto kyne pomalu a bývá těžší.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie