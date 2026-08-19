Konec srpna rozhodne, jestli levandule příští rok rozkvete, nebo odspodu vyholí. Šikulům pokvete dvojnásobně

Levandule lékařská patří k nejoblíbenějším polokeřům českých zahrádek, voní, kvete, láká opylovače a skoro nic nepotřebuje. Skoro. Jednu věc potřebuje nutně: aby ji někdo po odkvětu správně zastřihl. Kdo tenhle moment propásne nebo nůžky nasměruje špatně, sleduje v dalších sezonách vždy stejný scénář. Keř se rozevře, spodek zdřevnatí, zelená se stáhne na samé konce výhonů a místo vonného polštáře zbude rozvalený, „nohatý“ skelet. Přitom stačí pochopit jednu hranici: kde končí zelená část a kde začíná staré dřevo.
Proč právě teď a proč záleží na centimetrech
Konec července je pro většinu českých zahrad okamžik, kdy levandule lékařská dokvétá. Důležitější než datum v kalendáři je ale stav rostliny: poslední květy hnědnou, stvoly usychají, keř přestává vonět. To je signál k řezu. V chladnějších polohách (Vysočina, podhůří, severní Morava) se okno může posunout až do první poloviny srpna. Rozhodující není 31. červenec, ale fenologický moment po odkvětu, kdy zároveň zbývá dost týdnů do prvních silnějších mrazů.
Podle
RHS se při letním řezu odstraní odkvetlé stvoly a přibližně 2,5 cm letošního zeleného obrostu. Illinois Extension uvádí zkrácení o třetinu až polovinu rostliny, ale s jedním tvrdým pravidlem: nůžky nesmí zajít pod poslední viditelný zelený list. Mladá část výhonu je ohebná, šedozelená, pokrytá jemnými lístky. Staré dřevo je tvrdé, hnědošedé, holé. Hranice mezi nimi bývá na pohled zřetelná, a právě na ní stojí celý úspěch. Co se stane, když střih mine cíl
Biologicky je situace jednoduchá a nemilosrdná. Jak popisuje
University of Maine, spodní vyzrálé dřevo levandule funguje jako nosná a vodivá tkáň: voda a živiny jím proudí nahoru, ale nový výhon z něj spolehlivě nevyroste. Kdo zajede nůžkami pod zelenou zónu, odřízne rostlině jedinou část, odkud dokáže obnovit hustý obrost. Výsledek bývá holý pahýl, který už nikdy neobroste, nebo celá odumřelá větev.
Druhá častá chyba je opačná: nestříhat vůbec. Bez každoročního letního řezu se keř rok od roku víc otevírá, zelená se vzdaluje od země a spodek zůstává prázdný. Po třech čtyřech sezonách bez řezu už většinou není cesta zpět, staré dřevo prostě nemá odkud vypustit nový list.
A pak je tu třetí varianta, která v českých podmínkách nadělá hodně škody: pozdní podzimní řez. NC State Extension výslovně varuje před výrazným zkracováním blízko prvních mrazů. Čerstvý měkký obrost, který rostlina po řezu vyžene, nestihne vyzrát a první silnější mráz ho spálí. Lehký letní řez hned po odkvětu: ano. Hluboké zkracování v říjnu: ne.
Jak poznat správně provedený střih
Po řezu má levandule vypadat jako kompaktní, mírně zakulacený polštář zelených listů. Žádné holé pahýly, žádná viditelná dřevěná kostra. Na každé větvi zůstává zelená olistěná část, keř drží tvar a působí celistvě. Kdo si není jistý, ať začne opatrněji: sejmout odkvetlé stvoly a jen centimetr dva zeleného obrostu je vždycky bezpečnější než agresivní tvarování. Chyba totiž bývá častěji v tom, že pěstitel stříhá „podle oka moc hluboko“, než v tom, že by levandule vyžadovala složitou péči.
Mimochodem, jarní řez existuje taky, ale má jinou funkci. Na jaře se odstraňují omrzlé a mrtvé části a srovnává se habitus podle nového rašení. Pro hustotu a kvetení je ale zásadní nepřeskakovat ten letní.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Co s odstřiženými výhony: řízky, které stojí za pokus
Z letního řezu zbývá hromádka nekvetoucích zelených výhonů, a právě ty se dají využít k množení. Nejspolehlivější cestou jsou podle Iowa State stonkové řízky v propustném substrátu. Postup je přímočarý: výhon dlouhý 10–15 cm, řez pod nodem, odstranění spodních listů, namočení do stimulátoru kořenění a zapíchnutí do směsi písku s perlitem.
Utah State University uvádí zakořenění za 30 až 40 dní.
Na internetu koluje tip nahradit komerční stimulátor mletou skořicí. Podle UNH Extension jsou ale důkazy pro skořici slabé a nekonzistentní; přípravek s kyselinou indolylmáselnou (IBA) dává předvídatelnější výsledky. Skořice může posloužit jako nouzovka, ne jako rovnocenná náhrada.
Existuje i množení ve vodě, ale autoritativní levandulové návody z RHS, Colorado State i Utah State jako standard preferují substrát. Vodní metoda funguje u mnoha měkkých řízků, u levandule je ale méně ověřená. A pak jsou tu semena: NC State upozorňuje na nízkou a nepravidelnou klíčivost, zhruba šest měsíců do velikosti vhodné k přesazení a nejednotnost potomstva. Kdo chce kopii svého oblíbeného kultivaru, semeny ji nezíská.
Pro českou sezonu z toho plyne jedno praktické doporučení: řízky odebrané koncem července nechat první zimu raději v květináči na chráněném místě a vysadit až silné sazenice příští jaro.
Přezimování: víc než mráz škodí mokro
Levanduli lékařskou v českých zahradách většinou nezabije mráz, ale zimní vlhkost u krčku. Štěrkový mulč kolem báze, výborná drenáž a vyvýšený záhon udělají víc než jakákoli přikrývka. V chladnějších polohách pomůže lehký kryt z chvojí nebo slámy, ale až po zamrznutí půdy, ne dřív. Těžké mokré mulče jsou spolehlivá cesta k uhnilému kořenovému krčku.
U levandule v květináči platí jiná pravidla. Malá nebo tenkostěnná nádoba promrzne dřív než záhon a kořenový bal nemá kam uniknout. Bezpečnější je přesunout ji do nevytápěné garáže nebo sklepa. A pokud pěstujete Lavandula stoechas, tu česká poradna SEMO doporučuje zazimovat uvnitř v celé ČR bez výjimky.
Celé tajemství levandule se vejde do jedné věty: stříhat každý rok po odkvětu, jen v zelené části, nikdy do starého dřeva. Kdo tohle dodržuje, má kompaktní vonný keř na deset patnáct let. Kdo to jednou zanedbá, začne příští léto přemýšlet, proč ta jeho vypadá jako kostlivec.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková