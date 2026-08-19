Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Juventus vzdal boj o Martíneze. 240 milionů za něj platit nechce

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Juventus ukončil jednání o příchodu Emiliana Martíneze z Aston Villy. Turínský obr se s anglickou stranou neshodl na přestupové částce a argentinský mistr světa tak s největší pravděpodobností zůstane v Birminghamu. Jeho pozice jedničky už ale zdaleka nemusí být tak pevná.
Juventus vzdal boj o Martíneze. 240 milionů za něj platit nechce

Juventus vzdal boj o Martíneze. 240 milionů za něj platit nechce

Zdroj: Profimedia
Reklama
Další články z SportWin
Hradec lovil na Slovensku. Z Podbrezové přivedl reprezentanta do 21 let a transfer patří k rekordním
Hradec lovil na Slovensku. Z Podbrezové přivedl reprezentanta do 21 let a transfer patří k rekordním
Tři dny mezi Wimbledonem a olympiádou? Tenisové hvězdy zuří nad kalendářem pro Los Angeles
Tři dny mezi Wimbledonem a olympiádou? Tenisové hvězdy zuří nad kalendářem pro Los Angeles

Tenisový program olympijských her 2028 v Los Angeles budí mezi největšími hvězdami značné rozpaky. Aryna...

Všichni mě kopírují, stěžuje si Ronaldinho. Po kariéře našel vášeň ve víně
Všichni mě kopírují, stěžuje si Ronaldinho. Po kariéře našel vášeň ve víně

Ronaldinho už dávno nemusí hledat skuliny mezi obránci, po kariéře si ale našel jiný prostor, kde chce být...

Spor kolem transgender sportovkyň pokračuje. Hvězdy WNBA se opět zastala i Navrátilová
Spor kolem transgender sportovkyň pokračuje. Hvězdy WNBA se opět zastala i Navrátilová

Martina Navrátilová se znovu postavila na stranu basketbalistky Sophie Cunninghamové. Hráčka Indiany Fever...

Od července nehrál a nezahraje si ani generálku. Světová jednička jde do grandslamu naslepo
Od července nehrál a nezahraje si ani generálku. Světová jednička jde do grandslamu naslepo

Naposledy hrál 12. července, kdy ve Wimbledonu obhájil titul. Od té doby žádný zápas, dvě odhlášky a zánět...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.