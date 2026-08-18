Ve středu ve 20:00 se vrátí dětství: ČT2 vytahuje komediální klenot, který miluje celý národ

Středa. Polovina týdne za vámi, polovina ještě před vámi. Přesně teď potřebujete něco, co vás vytrhne ze šedé rutiny a připomene vám, že život má pořád šmrnc. Co kdyby vás dnes večer čekala komedie s astronomickým rozpočtem, nebezpečnými kaskadérskými kousky bez řidičského průkazu a hvězdou, která si za šest let vyšplhala plat o víc než 2000 procent? A co kdyby šlo o příběh, kde hlavní hrdinové bojují proti tomu nejkrutějšímu nepříteli – nucenému odchodu do důchodu?
Tahle legenda má všechno. Luxusní zámky, divoké pronásledovačky, klášterní intriky i hippies. A hlavně partu, která odmítá skončit.
Když vás pošlou do starého železa
Stárnutí bolí. Ještě víc bolí, když za vás někdo rozhodne, že jste připraveni odejít, ale vy přitom cítíte, že máte ještě co nabídnout. Přesně tohle zažívá celá stará garda strážců zákona, kterou nadřízení bez milosti pošlou do nuceného důchodu.
Jeden z nich se ocitá v pasti luxusní nudy na honosném zámku své bohaté manželky. Má všechno – pohodlí, služebnictvo, klid. Jenže nečinnost ho doslova ubíjí. Stereotypní dny plné nicnedělání náhle přetne šokující zpráva: jeden z jeho bývalých kolegů utrpěl ztrátu paměti a je držen v izolovaném sanatoriu.
Pro staré přátele je to jasný signál k akci. Rozhodnou se pro riskantní plán, který hraničí se zákonem. Obléknou si své milované, nyní již zakázané uniformy, unesou přítele z léčebny a vydají se na divokou jízdu s cílem vrátit mu vzpomínky. V patách jim však kráčí jejich vlastní ambiciózní nástupci vybavení nejmodernější technikou. Cesta plná nostalgie zavede uprchlíky do tajuplného kláštera i přímo doprostřed nespoutané komunity dětí květin.
Cruchot se loučí se svou partou
Nyní je čas odhalit, o jakém klenotu je řeč. Četník ve výslužbě (Le gendarme en balade) – francouzsko-italská komedie z roku 1970, kde v roli výbušného strážmistra Ludovica Cruchota exceluje jedinečný Louis de Funès. Po jeho boku Michel Galabru jako rotmistr Jérôme Gerber a Claude Gensac jako Cruchotova elegantní manželka Josépha.
Režisér Jean Girault zde opět dokázal mistrovsky skloubit humor s nostalgií. A právě nostalgie je klíčová – jde o poslední společný film původní sestavy četníků, kterou doplňovali Christian Marin (Merlot), Guy Grosso (Tricard) a Michel Modo (Berlicot). Konec éry, která bavila miliony.
Když herec vymyslí scénu přímo na place
Natáčení provázela neuvěřitelná tvůrčí svoboda. Slavná scéna, v níž se Cruchot nudí na zámku a je neustále pronásledován přehnaně úslužným služebnictvem, nebyla původně detailně napsaná ve scénáři. Louis de Funès ji kompletně vymyslel a pohybově zrežíroval přímo na place.
Všímaví diváci si navíc mohou v obývacím pokoji na Cruchotově zámku všimnout obrazu nad krbem od slavného malíře Amedea Modiglianiho. Jde o interní vtip a přímý odkaz na dřívější úspěšný film s de Funèsem Tetovaný (1968), kde hrál sběratele umění toužícího získat Modiglianiho dílo vytetované na zádech starého legionáře.
Jeptiška řídila bez řidičáku
Další pikantností je postava ikonické, extrémně zbrklé a krátkozraké řidičky-jeptišky, sestry Clotildy, kterou ztvárnila France Rumilly. Herečka v době natáčení vůbec nevlastnila řidičský průkaz.
Nebezpečné kaskadérské scény s legendárním vozem Citroën 2CV proto musel odřídit profesionální kaskadér Gil Delamare. Herečka byla snímána pouze v detailech za volantem stojícího vozu. Divák v kině neměl šanci poznat, že ta bláznivá jízda není její dílo.
Pravda o odchodu Jeana Lefebvra
Kolem filmu se dodnes vznáší jeden velký mýtus. Týká se odchodu herce Jeana Lefebvra, který hrál oblíbeného četníka Fougasse. Fanouškovské weby masivně šíří teorii, že Lefebvre opustil sérii kvůli osobní zášti a intrikám Louise de Funèse, který měl ze žárlivosti nařídit vystříhání jeho scén.
Skutečnost je však zcela jiná. Škrty v roli Fougasse provedli režisér Jean Girault a střihač Armand Psenny čistě z dramaturgických důvodů pro udržení tempa filmu.
Pro původní sestavu četníků to byl přesto poslední společný film.
Z 90 tisíc na 2 miliony za šest let
Jak obrovským fenoménem se tato série stala, nejlépe ilustruje srovnání tehdejšího honoráře hlavní hvězdy. Za první film Četník ze Saint Tropez v roce 1964 obdržel Louis de Funès honorář 90 000 franků.
O pouhých šest let později, za čtvrtý díl Četník ve výslužbě, se jeho plat vyšplhal na tehdy astronomických 2 000 000 franků. V přepočtu na dnešní kupní sílu s ohledem na inflaci jde o nárůst o více než 2000 procent. Tento skok jasně ukazuje, jak se z nízkorozpočtové komedie stala jedna z nejvýnosnějších evropských franšíz své doby.
Nostalgický vrchol celé ságy
Slova jednoho z věrných diváků mluví za vše: „Sice příběh trochu stagnuje oproti jeho předchůdcům, ale scéna v klášteře a s hipísáky je výborná. Také je to poslední díl s opravdu původní partou, ze které nakonec zůstane jen Cruchot a Gerber. Stále je to velice slušný četník a rozhodně ne nejhorší, vtipné je to stále dost.“
Filmoví historici dodnes potvrzují, že toto loučení s původní sestavou mělo hlubší význam. Filmový historik Jean-Marc Loubier ve své biografické studii o Louisi de Funèsovi uvádí: „Četník ve výslužbě sice čelil kritice za slabší a epizodický scénář, ale dokázal geniálně prodat motiv stárnutí a generačního střetu. Právě střet staré gardy s moderními, chladnými nástupci dodal filmu nečekaný nostalgický rozměr, který z něj činí přirozený vrchol původní éry celé ságy.“
Kdy a kde sledovat
Nenechte si ujít toto legendární setkání s četnickou partou, které vás zaručeně pobaví i dojme. Snímek můžete sledovat ve středu 19. srpna 2026 ve 20:00 na ČT2. Pokud toto vysílání nestihnete, stanice nabízí také opakování ve čtvrtek 20. srpna 2026 v 16:35 na ČT2.
Připravte se na 97 minut té nejlepší francouzské zábavy. A řekněte nám – máte taky pocit, že vás někdy chtějí poslat do starého železa dřív, než jste hotovi?
Zdroje článku: csfd.cz, Četník ve výslužbě – Wikipedie, Četník ve výslužbě, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá